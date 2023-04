﻿Tödlicher Unfall in Niedersachsen: Verfahren könnte bald den Bundesgerichtshof beschäftigen

Das Landgericht Hannover hat im Verfahren um den tödlichen Unfall in Barsinghausen sein Urteil gesprochen und die Angeklagten zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Das Schwurgericht entschied: Es ist unter anderem ein illegales Autorennen, aber kein Mord. Doch die Beteiligten wollen das Urteil nicht so stehen lassen. Es könnte also den Bundesgerichtshof in Karlsruhe beschäftigen.

Hannover. Es ist ein illegales Rennen mit Todesfolge gewesen, aber kein Mord. Das hat das Landgericht Hannover zu dem tödlichen Unfall in Barsinghausen entschieden und die Angeklagten zu mehrjährigen Freiheitsstrafen verurteilt. Doch das ist nicht das letzte Wort, das in dieser Sache fallen könnte. Anklage, Verteidigung und auch die Nebenklage wollen nach eigenen Angaben gegen das Urteil vorgehen. Damit könnte der sogenannte Raserprozess von Barsinghausen den Bundesgerichtshof (BGH) beschäftigen.

Vor etwa einem Jahr überholte Ewa P., so die Feststellung des Gerichts, auf der Straße Kirchdorfer Rehr in Barsinghausen mit ihrem Audi unter anderem Marco S. in seinem Cupra. Doch S. wollte das Überholmanöver nicht hinnehmen. Mit „grotesk hoher Geschwindigkeit“ fuhren die beiden nebeneinander her, stellt das Schwurgericht weiter fest.

Zwei Kinder sterben bei Unfall

Es kam zum Zusammenstoß mit mehreren Wagen. Mehrere Personen wurden schwer verletzt. Zwei Kinder starben. Die Anklage lautete unter anderem auf Mord. Das Landgericht Hannover aber entschied: Die Angeklagte hatte keinen Tötungsvorsatz. Es verurteilte Ewa P. unter anderem wegen illegalen Autorennens mit Todesfolge zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren. Marco S. soll ebenfalls unter anderem deswegen für vier Jahre in Haft.

Die Eltern der getöteten Kinder haben fast jeden Verfahrenstag still verfolgt. Nach dem Urteil aber meldeten sie sich vor laufenden Kameras zu Wort. Das Urteil sei eine Strafe für die Hinterbliebenen selbst, sagte der Vater.

Das sagt der Anwalt der Eltern

Revision hat der Anwalt der Eltern nach eigenen Angaben bereits einlegt. Nicht nur der fehlende Schuldspruch wegen Mordes sei aus Sicht der Eltern kaum nachvollziehbar, auch der Strafrahmen für ein illegales Rennen mit Todesfolge sei aus ihrer Sicht nicht ausgenutzt worden. Das Strafgesetzbuch sieht dafür eine Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren vor. Doch fest stehe für die Eltern auch: „Nichts was passiert, wird die Kinder zurückbringen.“

So argumentiert die Verteidigung von Ewa P.

Die Enttäuschung der Eltern vom Urteil könne sie emotional und moralisch gut verstehen, sagt Silke Willig, eine der Verteidigerinnen von Ewa P. Die Verteidigung halte die Entscheidung des Gerichts aber für richtig, keinen Tötungsvorsatz und damit keinen Mord anzunehmen. „Bei uns geht es um die rein juristische Frage, ob es ein Rennen war.“ Im Gegensatz zu den sogenannten Raserfällen, bei denen sich die Beteiligten vorab zu einem Rennen verabredeten, sei die Ausgangssituation in diesem Fall eine andere. Ob die Beteiligten auch stillschweigend ein Rennen aus einer Überholsituation verabreden können, wie das Landgericht es entschieden habe, sei aber höchstrichterlich nicht geklärt.

Verteidiger von Marco S.: „Das ist nicht der Raserfall in Berlin“

Dass man auf so kurzer Strecke tatsächlich ein Rennen fahren konnte, bezweifelt auch Roman von Alvensleben. „Ich hatte ja Freispruch beantragt“, sagt der Verteidiger von Marco S. Er finde die Entscheidung zum Nachteil seines Mandanten vollkommen überzogen, gerade auch im Hinblick auf den Beitrag von Ewa P.. Das Gericht sei zudem seinem Antrag nicht gefolgt, weiter zur Geschwindigkeit des Cupras von Marco S. nachzuforschen. „Vielleicht ist er zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen.“ Der Anwalt betont auch: „Das ist nicht der Raserfall in Berlin.“

Das sagt die Staatsanwaltschaft Hannover

Ähnlich wie beim Berliner Raserfall, bei dem die Angeklagten wegen Mordes und versuchten Mordes verurteilt worden waren, hatte die Staatsanwaltschaft in Hannover für Ewa P. auf Mord plädiert. Aber auch im Falle einer Verurteilung nur wegen verbotenen Rennens forderte die Anklägerin eine Strafe von mindestens acht Jahren für P. Für den Mitangeklagten S. hatte sie fünf Jahre gefordert. „Es ist eine andere rechtliche Wertung, als wir es am Ende der Beweisaufnahme gesehen haben“, sagt Kathrin Söfker von der Staatsanwaltschaft Hannover nun zu dem Urteil. Doch die Sprecherin betont auch: „Es hängt ganz entscheidend von der Begründung ab.“

So geht es weiter

Denn erst dann können die Beteiligten wiederum ihre Revision begründen – das könnte allerdings noch eine Weile dauern. Denn das Urteil des Landgerichts ist zwar verkündet, es muss aber noch schriftlich verfasst werden. Dafür hat das Gericht nach Auskunft einer Sprecherin sieben Wochen Zeit. Danach haben wiederum die Beteiligten einen Monat Zeit, um die Revision zu begründen.

Bis der Bundesgerichtshof also über die Revision überhaupt entscheiden kann, dauert es noch einige Zeit. Dabei prüft das Gericht das Urteil nur auf seine Richtigkeit in rechtlicher Hinsicht. Es kann bereits die Revision als unzulässig oder unbegründet verwerfen. Sollten sich die Karslruher Richterinnen und Richter doch eingehender mit dem Urteil aus Hannover befassen, gibt es wiederum mehrere Möglichkeiten. Häufig werden Urteile (auch teilweise) aufgehoben und zur erneuten Entscheidung zurückverweisen. Dann würde das Verfahren um den tödlichen Unfall von Barsinghausen von Neuem beginnen.