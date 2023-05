﻿Rassismusvorfall in Heidesee: „Wir wissen selbst nicht, wo uns der Kopf steht“

Heidesee. Nach und nach fahren Reisebusse den letzten Kilometer durch den Kiefernwald zum großen Tor vom Ferienlager in Gräbendorf (Gemeinde Heidesee, Dahme-Spreewald). Es ist Montag – ein normaler Anreisetag in dem Erholungszentrum KiEZ am Frauensee. Das Ferienlager umgeben von Wald und Seen ist ein beliebter Ausflugsort für Schulklassen in der Umgebung. Doch für die zehnte Klasse einer Berliner Schule endete der Besuch am Frauensee am Wochenende weniger erholsam mit einer früheren Abreise. Der traurige Grund: Sie sollen von einer Gruppe Jugendlicher in der Nacht von Samstag zu Sonntag rassistisch beleidigt worden sein.

Ein großer Schock für das Kindererholungszentrum, mit dem am Montag vor Ort noch niemand so richtig umzugehen wusste. Denn mit rassistischen Vorfällen in diesem Ausmaß sehen sich die Verantwortlichen vom Ferienlager sonst wohl kaum konfrontiert. Eigentlich versteht sich die Einrichtung als außerschulischer Lernort, an dem junge Menschen bürgerschaftliches Engagement und Teamfähigkeit lernen sollen, heißt es auf der Internetseite. Nun aber seien an ebendiesem Ort fremdenfeindliche Beleidigungen gefallen – und zwar von jungen Gästen aus dem Nachbarort.

Zugang ins Ferienlager in Heidesee nur für Gäste

Die Verunsicherung in und um Heidesee ist deutlich zu spüren. Am Eingangstor fängt ein Wachmann am Montagvormittag alle Besucher und Besucherinnen ab. Die gefüllten Reisebusse winkt er durch, anderen wird der Zugang verweigert. Mit der „Märkischen Allgemeinen Zeitung“ (MAZ) möchte vor Ort vorerst niemand reden. „Wir wissen selbst nicht, wo uns der Kopf steht“, sagt der Mann am Tor und verweist auf die Stellungnahme vom Vorstand, der sich zu dem Zeitpunkt im Krisenstab beraten solle. „Wir verurteilen jegliche Form von Fremdenfeindlichkeit und Rassismus auf das Schärfste“, schreibt Nora Runneck, Geschäftsführerin der Einrichtung wenige Stunden später.

Nach bisherigen Ermittlungen sei es zu der Auseinandersetzung gekommen, weil sich die Jugendlichen an den Kopftüchern einiger Mädchen aus der Berliner Schulklasse der Lina-Morgenstern-Schule in Kreuzberg gestört hätten. Die zehnte Klasse war für ein Mathecamp zum KiEZ am Frauensee gefahren, das eigentlich bis Montag dauern sollte. Vor Ort aber trafen sie auf die Gruppe Jugendlicher, die mit insgesamt 80 Gästen für eine Feier zum 18. Geburtstag an den Frauensee gefahren war. Einige hätten die Berliner und Berlinerinnen unter anderem mit islamophoben Äußerungen beschimpft und zumindest versucht, eine Schlägerei anzustacheln.

Polizei schließt Verdacht von vermummten Jugendlichen nicht aus

Über 60 Personen, darunter Zeugen und Zeuginnen und die 15 und 16 Jahre alten Betroffenen, werden zu dem Vorfall befragt. Auch der Staatsschutz ermittele wegen Volksverhetzung und Bedrohung. Wie Ines Filohn, Sprecherin der Polizeidirektion Süd, sagte, seien am Montagmittag 28 Personen polizeilich erfasst worden. „Von denen seien bei dem Vorfall vier oder fünf Personen aktiv gewesen“, konkretisierte sie. Erste Angaben würden nahelegen, dass einige der Personen vermummt und alkoholisiert gewesen sein könnten. Die Polizei werde die Vorwürfe prüfen.

Aufgrund der Anfeindungen am Frauensee waren die Eltern der Schülerinnen und Schüler aufgefordert worden, ihre Kinder noch in der Nacht zu Sonntag aus dem Feriencamp zu holen. „Der Bereitschaftsdienst der Einrichtung wurde am 7. Mai gegen 6 Uhr von Personen aus der Gruppe der Berliner Schulklasse informiert und gebeten, die noch verbliebenen sieben Personen zum Bahnhof Königs Wusterhausen zu bringen“, so Leiterin Runneck.

Auch Björn Langner (parteilos), Bürgermeister von Heidesee, richtet sein Wort klar gegen Fremdenfeindlichkeit: „Wir werden uns dafür einsetzen, dass rassistische und diskriminierende Verhaltensweisen keinen Platz in unserer Gemeinde haben und dass jeder, unabhängig von Herkunft, Religion und Hautfarbe, willkommen ist.“ Rainer Kunze (CDU) ist Ortsvorsteher in Gräbendorf und ebenfalls entsetzt von dem Vorfall. „Ich bin entsetzt und verurteile ein solches Verhalten auf das Schärfste“, sagte er Montag gegenüber der „MAZ“. Allerdings käme es nun erst einmal darauf an, mehr Fakten zum Sachverhalt zu erfahren.

Wer genau die angeschuldigten jungen Menschen sind, bleibt auch am Montagabend offen. Der KiEZ Frauensee bestätigt, dass die Mutter des Geburtstagskindes, welche die Unterkünfte für die Partygäste zuvor buchte, aus dem Nachbarort kommt. Ob es sich bei dem verbalen Streit um tief verankerten Rechtsextremismus handele, ist zum jetzigen Zeitpunkt zumindest fragwürdig.

Bisher keine rechtsextremen Netzwerke in Heidesee bekannt

Anders als beispielsweise in Königs Wusterhausen, Luckau und anderen Gemeinden in der Lausitz, sind in Heidesee keine rechtsextremen Netzwerke bekannt, sagt Thomas Thiele. Der Geschäftsführer vom Stadtjugendring in Königs Wusterhausen merkt allerdings an, dass die Jugend in der Brandenburger Umgebung tendenziell national eingestellt sei. Vor diesem Hintergrund sind aufflammende Konflikte wie dieser möglicherweise erklärbar.

Die Linke: Brandenburg soll keine „No-go-Area“ werden

Die Fraktionen der SPD, Linken und der Grünen in Brandenburg fordern einen klaren Fokus gegen rechtsextreme Tendenzen – vor allem in der Jugend. Kathrin Danneberg, bildungspolitische Sprecherin der Linken, möchte verhindern, dass Brandenburg durch rassistische Vorfälle zu einer „No-go-Area“ wird und fordert eine transparente Aufklärung der Ereignisse von Samstagnacht. Das dürfte wohl auch im Interesse des Erholungsortes am Frauensee sein, der mit seiner Lage im Berliner Umland wohl auch in Zukunft Schulklassen und Gäste aus der Hauptstadt bei sich begrüßen möchte.

