„Affe“ und „Gorilla“: Entsetzen über rassistische Chats der US-Polizei

In den USA sorgt ein Skandal um rassistische Nachrichten in einer Chatgruppe von Polizisten einer kalifornischen Stadt für Aufruhr. Der Bürgerrechtsanwalt John Burris reichte vor einem Bundesgericht gegen die Stadt Antioch sowie frühere und aktuelle Polizisten eine Klage im Namen von vier Personen ein. Diese gaben an, ins Visier von Beamten geraten zu sein, die untereinander SMS-Nachrichten mit rassistischen Sprüchen über schwarze Menschen ausgetauscht hätten.

Die Männer hätten damit geprahlt, Beweise fingiert und Verdächtige verprügelt zu haben. Ein fünfter Kläger erklärte, sein Vater sei von zwei Polizisten getötet worden, die in den Skandal um die Chatgruppe verwickelt sein sollen.

Abgesetzt wurden die Nachrichten überwiegend von 2020 bis 2021, 17 Beamte der 100 Personen zählenden Polizeibehörde von Antioch sollen sie verschickt haben, darunter der Präsident der Polizeigewerkschaft der Stadt. Die zuständige Bezirksstaatsanwältin enthüllte, dass fast die Hälfte der Polizeibelegschaft zu den Chatverläufen hinzugefügt worden sei. Niemand habe irgendetwas gesagt.

Rassistische Beleidigungen

In den Chatnachrichten sollen oft Begriffe wie „Affe“ und „Gorilla“ für schwarze Menschen gefallen sein, wie aus der Klage hervorgeht. Beamte hätten sich zudem damit gebrüstet, bei Verkehrskontrollen gezielt Schwarze herauszupicken. Im April 2020 schrieb ein Polizist in Antioch einem Kollegen in einem anderen Polizeirevier: „Da wir keine Videoaufnahmen haben, sage ich manchmal einfach, dass die Leute vor mir ein volles Geständnis abgelegt haben, obwohl sie das nicht getan haben – lässt sich so leichter abheften.“

Der Bürgerrechtsanwalt Burris listete am Donnerstag (Ortszeit) auf einer Pressekonferenz vor dem Polizeigebäude die rassistischen und abwertenden Sprüche auf, die die Beamten abgesondert haben sollen. Es handele sich um den gravierendsten Fall von rassistischem Hass, mit dem er jemals zu tun gehabt habe, erklärte er. „Dieses Gebaren selbst ist so furchtbar, dass es mehr war als Geplänkel im Umkleideraum, es war eine Geisteshaltung.“

Zu Wort kamen vor den Reporterinnen und Reportern auch mehrere Bürgerinnen und Bürger Antiochs, die von beunruhigenden Begegnungen mit der Polizei berichteten. Der Kläger Adam Carpenter sagte, er sei im November 2020 von vier der Beamten festgenommen worden, die nun verklagt wurden. Zuvor hätten sie ihn mehrmals angehalten und ihm Geld und seine Handys weggenommen, ohne es zu dokumentieren. Fast ein Jahr sei er in Haft gesessen, im April 2022 sei er freigelassen worden. Die Justiz habe die Vorwürfe gegen ihn zwar vergangene Woche fallengelassen. Doch könne er keinen Job mehr finden. „Im Grunde ist das System so ausgelegt, damit wir versagen“, ergänzte der Schwarze.

Polizist soll gegen Kopf getreten haben

Ein weiterer Kläger, Trent Allen, ist unter vier jungen Männern in ihren Zwanzigern, die wegen des Vorwurfs des versuchten Mordes in Haft sitzen. In der Chatgruppe soll ein Polizist in Antioch stolz geschrieben haben, dass er wie beim American Football gegen Allens Kopf getreten habe. Sein Fuß tue noch weh, weil dessen Schädel so hart wie eine Bowlingkugel sei.

Burris forderte die Entlassung aller in den Skandal verwickelten Beamten. Der Rest sollte begutachtet und eine Aufsichtsperson des Bundes eingeschaltet werden, um Reformen in der Polizei von Antioch durchzusetzen, mahnte der Anwalt.

Enthüllt wurden die Chatnachrichten im Rahmen laufender Ermittlungen des FBI und des Büros der Staatsanwaltschaft im Bezirk Contra Costa, in dem Antioch liegt. Die dortige Staatsanwältin lässt nun auch prüfen, ob bei der Strafverfolgung von Kriminalfällen in der Stadt alles mit rechten Dingen zuging. Tammany Brooks, Polizeichef von Antioch von Mai 2018 bis Oktober 2021, hat sich bisher nicht zu den Vorwürfen geäußert. Auch der aktuelle Posteninhaber Steven Ford antwortete zunächst nicht auf Nachfragen der Nachrichtenagentur AP.

