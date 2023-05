Rassistischer Übergriff auf Schüler in Heidesee: Was wir über den Fall wissen

Im brandenburgischen Heidesee sind am Wochenende mehrere Berliner Jugendliche bei einem Schulausflug rassistisch beleidigt worden. Der Staatsschutz ermittelt, die Politik schlägt am Montag Alarm. Was wir bisher über den Fall wissen.

Was ist passiert?

In der Nacht zu Sonntag sind Berliner Schülerinnen und Schüler von anderen Gästen in einer Ferienanlage in Heidesee (Dahme-Spreewald) rassistisch beleidigt worden. Eine Gruppe Jugendlicher, die laut Polizei aus der Region kam und in derselben Ferienanlage am Frauensee Geburtstag feierte, habe die Berliner Schulklasse „fremdenfeindlich“ beschimpft und bedroht. Eine körperliche Auseinandersetzung konnte die Polizei nach eigenen Angaben verhindern.

Die Betroffenen hätten Berichten zufolge größtenteils einen Migrationshintergrund gehabt. Einige der 30-köpfigen Schulklasse seien erkennbar muslimischen Glaubens und hätten Kopftücher getragen. Einem Bericht der „B.Z.“ zufolge sind die Schülerinnen und Schüler 15 und 16 Jahre alt. Unter Berufung auf einen Vater eines Schülers berichtete die Zeitung, die Eltern hätten ihre Kinder gegen 3 Uhr aus der Unterkunft abholen müssen. „Viele Kinder stehen unter Schock. Sie kannten diese Ausländerfeindlichkeit aus Berlin nicht“, sagte der Vater der Zeitung.

Die Klasse fuhr den Angaben zufolge noch in der Nacht nach Berlin zurück. Die Polizei begleitete die Abreise. Ein Lehrer hatte nach der Auseinandersetzung in der Anlage die Eltern der Schüler informiert.

Die Jugendlichen hätten sich eigentlich in Brandenburg bei einem Mathe-Camp auf eine bevorstehende Prüfung vorbereiten wollen. Es werde überlegt, „die Matheprüfung am Mittwoch zu verschieben“, erklärte der Vater gegenüber der „B.Z.“.

Wo hat sich der rassistische Vorfall ereignet?

Die Berliner Schulklasse war in einer Ferienanlage am Frauensee in Heidesee (Landkreis Dahme-Spreewald) untergebracht. Heidesee befindet sich im Süden Brandenburgs.

Was ist über die mutmaßlichen Täter bekannt?

Bei den mutmaßlichen Tätern handelt es sich offenbar um eine Gruppe Jugendlicher, die laut Polizei aus der Region Heidesee stammt. Sie sollen in der Ferienanlage am Frauensee Geburtstag gefeiert haben. Aus dieser Gruppe heraus sei die Berliner Schulklasse in der Nacht zu Sonntag „fremdenfeindlich“ beschimpft und bedroht worden, so eine Polizeisprecherin. Die mutmaßlichen Täter seien alkoholisiert und teilweise vermummt gewesen, so Berlins Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch.

Der Staatsschutz nahm am Montag Ermittlungen wegen Volksverhetzung und Bedrohung auf. Von 28 Personen seien die Identitäten festgestellt worden, sagte eine Polizeisprecherin am Montag der Deutschen Presse-Agentur. „Von denen seien aber bei dem Vorfall vier oder fünf Personen aktiv gewesen“, erklärte die Sprecherin weiter.

Der „Märkischen Allgemeinen Zeitung“ (MAZ) zufolge handelt es sich bei der Gruppe um Gäste einer Party zu einem 18. Geburtstag. 20 Personen dieser Gruppe seien als Übernachtungsgäste in der Ferienanlage und weitere 60 Personen als Tagesgäste angemeldet gewesen.

Wie sind die Reaktionen auf den Fall?

„Die Meldungen sind erschreckend“, sagte der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider (SPD), dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Die Polizei muss den Vorfall aufklären und die beteiligten Jugendlichen müssen zur Rechenschaft gezogen werden“, so Schneider weiter. „Ein Klima der Offenheit zu schaffen ist die gemeinsame Aufgabe von uns allen. Dabei kommt es auch auf die Unterstützung von Eltern und Familien an.“ Wo das nicht gelinge, drohe eine Spaltung der Gesellschaft.

Berlins Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch sagte den Berliner Jugendlichen Hilfe zu. „Mit Bestürzung habe ich von den Vorfällen in Brandenburg gehört. Mit solchen Übergriffen will ich mich und dürfen wir uns nicht abfinden“, teilte die CDU-Politikerin am Montag mit. Nun gelte es zunächst, den Schülerinnen und Schülern bestmöglich zu helfen. „Noch heute werden wir in der Schule Termine zur psychologischen Aufarbeitung des Geschehens für die Schülerinnen und Schüler und ihre Eltern anbieten.“ Auch Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) verurteilte die rechtsextremen und rassistischen Vorfälle in Heidesee.

Wir als Gemeinde distanzieren uns von jedem fremdenfeindlichen Verhalten. Björn Langner, Bürgermeister von Heidesee

Auch der Bürgermeister von Heidesee verurteilte die rassistischen Beleidigungen. „Wir als Gemeinde distanzieren uns von jedem fremdenfeindlichen Verhalten“, erklärte Björn Langner (parteilos) am Montag einer Mitteilung zufolge. „Wir werden uns dafür einsetzen, dass rassistische und diskriminierende Verhaltensweisen keinen Platz in unserer Gemeinde haben und dass jeder, unabhängig von Herkunft, Religion und Hautfarbe, willkommen ist“, so der Kommunalpolitiker.

Ist es kein Einzelfall?

Erst Ende April hatte ein Brandbrief von Lehrkräften an einer Schule im brandenburgischen Burg bundesweit für Aufsehen gesorgt. Darin schilderten die Lehrerinnen und Lehrer anonym rechtsextreme Vorfälle an der Schule. Sie seien täglich mit Rechtsextremismus, Sexismus und Homophobie konfrontiert. Es gebe Hakenkreuze auf Möbeln, rechtsextreme Musik im Unterricht und demokratiefeindliche Parolen in den Schulfluren. Zudem erlebten sie eine „Mauer des Schweigens“, hieß es in dem Brief. Die Lehrkräfte beklagten mangelnde Unterstützung von Schulleitungen, Schulämtern und Politik. Der Staatsschutz ermittelt.

Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) will nun Konsequenzen ziehen: „Meine Überzeugung ist: Man muss hier rigoros von Anfang an vorgehen und es nicht zu lange dulden. Sonst wird es immer schlimmer“, sagte er am Montag. Die Berliner Bildungsverwaltung spricht hingegen von einem Einzelfall. Eine Häufung derartiger Ereignisse habe es zumindest in Berlin nicht gegeben, erklärte ein Sprecher am Montag. Ihm sei in jüngster Zeit kein weiterer Fall bekannt.

