Bundeskanzler Olaf Scholz war in der vergangenen Woche zu einem Bürgergespräch im brandenburgischen Rathenow. Der Gastronom, in dessen Restaurant die Veranstaltung stattfand, muss seitdem eine Hetzkampagne in sozialen Medien ertragen.

Rathenow. Mit den Reaktionen hatte Gastronom John Schach aus dem brandenburgischen Rathenow nicht gerechnet. Seit bekannt war, dass Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ins „Havelrestaurant Schwedendamm“ zu einem Bürgergespräch kommt, richteten sich in verschiedenen sozialen Netzwerken, hauptsächlich aber auf Facebook, zahlreiche Hetz- und Hasskommentare gegen ihn. Eine Woche liegt der Scholz-Besuch inzwischen zurück, die Bestürzung über das Geschehene ist noch immer groß.

„Es begann damit, dass jemand auf Facebook in einem Kommentar geschrieben hat, man solle mein Lokal in Zukunft meiden“, so John Schach. „Und das im Endeffekt nur, weil ein demokratisch gewählter Bundeskanzler hier mit den Leuten geredet und seine Politik erklärt hat.“

Olaf Scholz in Rathenow © Quelle: Markus Kniebeler

„Hassrede und Hetze sind die falschen Mittel.“

Der erste Hinweis auf Facebook war allerdings nur der Anfang. Es gab weitere Nutzer, die dazu aufriefen, das Restaurant „Schwedendamm“ auf verschiedenen Bewertungsportalen schlecht zu machen. „Der Wirt hat kein Rückgrat“, schrieb ein anderer.

Die Rathenower Bundestagsabgeordnete Sonja Eichwede zeigte sich entsetzt über die Anfeindungen gegen den Gastronomen. „Ich bedauere sehr, dass der Gastronom diese Erfahrung machen muss“, sagte sie. Ihr sei daran gelegen, Bürgergespräche in Gaststätten stattfinden zu lassen. „Wir wollen uns im öffentlichen Raum zeigen und nicht anonym in einer Halle.“ Sie habe als Veranstaltungsort auch ganz bewusst Rathenow ausgesucht, sagt Eichwede. „Es ist wichtig, dass wir miteinander diskutieren und ins Gespräch kommen“, so die Politikerin. Wer anderer Meinung sei, solle dies sagen. „Aber Hassrede und Hetze sind die falschen Mittel.“

Kommentare inzwischen gelöscht

Die meisten Kommentare, die auf Facebook zu lesen waren, sind inzwischen von Administratoren gelöscht worden. John Schach hat eine Zeit lang darüber nachgedacht, zur Polizei zu gehen. Davon hat er Abstand genommen. „Es hätte sowieso nichts gebracht.“ Wer genau hinter den Hass- und Hetzkommentaren steht, weiß Schach nicht. „Da stehen ja nie die Klarnamen.“ Er habe auch von anderen Gastronomen keine Rückmeldung über ähnliche Vorfälle – Schach ist einer der Vorsitzenden des Hotel- und Gaststättenverbandes im Havelland.

Olaf Scholz trifft in Rathenow © Quelle: Markus Kniebeler

Felix Menzel, der zusammen mit Elke Nermerich den SPD-Unterbezirk Havelland führt, hat kein Verständnis. „Die Hetze im Netz und der öffentliche Aufruf, dem Gastwirt zu schaden, macht uns betroffen. Wir als demokratische Partei gehen keiner Diskussion aus dem Weg und diese Debatten müssen öffentlich geführt werden. Dazu benötigen wir Raum und Zeit, wie hier.“ Kritiker hätten sich eher zur Veranstaltung anmelden sollen, um etwaige Sorgen oder Fragen direkt mit dem Kanzler besprechen zu können, findet er. Denn Hetze bringe niemandem etwas, eine gesunde Debattenkultur hingegen schon, so der Unterbezirksvorsitzende.

Einschüchtern lässt sich John Schach von dem, was in den letzten beiden Wochen passiert ist, nicht. Er habe keinen Gästerückgang aufgrund der Kommentare auf Facebook bemerkt. „Wir müssen aber noch immer kämpfen, um irgendwann das Niveau zu erreichen, das wir vor Corona hatten.“ Falls die SPD oder eine andere demokratische Partei wieder einmal zu ihm käme, um mit einem prominenten Politiker oder einer Politikerin einen Bürgerdialog zu veranstalten, dann werde er nicht ablehnen. „Das ist mein alltägliches Geschäft und ich muss ja Geld verdienen.“

Dieser Artikel erschien zuerst bei der „Märkischen Allgemeinen Zeitung“.