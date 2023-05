Großeinsatz in Ratingen: Mehrere Schwerverletzte nach Explosion in Hochhaus – darunter auch Einsatzkräfte

Ratingen. Bei einer Explosion in einer Wohnung in einem Hochhaus in Ratingen bei Düsseldorf sind mehrere Menschen schwer verletzt worden. Wie die Deutsche Presse-Agentur aus Polizeikreisen erfuhr, sollen unter den Verletzten rund zehn Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr sein. Acht Polizisten seien schwer verletzt.

Die genaue Zahl ist aktuell aber noch nicht bekannt. So berichtet Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) etwa von zehn Feuerwehrleuten und zwei Polizeibeamten, die zum Teil sehr schwer verletzt worden seien. Hintergründe und die Ursache der Explosion blieben zunächst unklar.

Nach der Explosion rückten zahlreiche Spezialkräfte der Polizei aus. Der Einsatzort wurde weiträumig abgesperrt, wie ein dpa-Reporter am Donnerstagmittag berichtete. Bewaffnete Beamte seien in das Hochhaus gegangen. Auch Scharfschützen brachten sich demnach in Stellung.

Gegen 11.15 Uhr am Donnerstag war es laut Polizei in einer Wohnung in dem Hochhaus zu einer Explosion gekommen. Die Einsatzkräfte seien zuvor per Notruf wegen einer „hilflosen Person“ dorthin gerufen worden, sagte ein Polizeisprecher. Hintergründe und die Ursache der Explosion blieben zunächst unklar.

