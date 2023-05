Was bisher über den Vorfall bekannt ist – und was nicht

Düsseldorf/Ratingen. Nach der Explosion in einem Ratinger Hochhaus mit mehreren schwer verletzten Feuerwehr- und Polizeikräften werden langsam Details über den Fall bekannt, gleichzeitig bleiben immer noch viele Fragen offen. Auch am Freitag suchen die Ermittler weiter nach Antworten. Dabei geht es auch um die Frage, ob die Einsatzkräfte womöglich von dem 57‑jährigen Bewohner in einen Hinterhalt gelockt wurden. Alle wichtigen Entwicklungen im Überblick.

Was ist bislang über die Explosion bekannt?

Zwei gefundene Leichen: Im Zusammenhang mit der Explosion in Ratingen haben die Ermittler zwei Leichen entdeckt. Bei dem einem Todesopfer könnte es sich um die Mutter des Tatverdächtigen handeln. Dies ist jedoch nicht abschließend geklärt. Laut Polizeiangaben wurde der weibliche Leichnam nach der Festnahme des Tatverdächtigen in der Wohnung gefunden. Demnach war die Person bereits „seit mehreren Wochen“ tot. Wie das Nachrichtenmagazin „Spiegel.de“ berichtet, sei den Beamten ein Verwesungsgeruch vor der Wohnung aufgefallen. Nachbarn zufolge sei die Frau an Demenz erkrankt. Eine Fremdeinwirkung konnte bei der Todesursache nicht festgestellt werden.

Die Polizei bestätigte auch ein zweites Todesopfer. Demnach handelte es sich um einen älteren Mann, der auf eine stündliche Pflege angewiesen war. Laut dem „Spiegel“ konnte der Pflegedienst aufgrund des mehrstündigen Einsatzes nicht zu ihm durchdringen.

Tatablauf: Die Düsseldorfer Polizei hat eine drastische Schilderung des Geschehens wiedergegeben. Demnach waren die Einsatzkräfte in das Ratinger Wohngebiet mit vielen Hochhäusern gerufen worden, weil es Sorgen um eine hilflose Person in der Wohnung gab, deren Briefkasten überquelle. Vor Ort öffneten die Einsatzkräfte die Wohnungstür im Zehnten Stock, welche laut den Angaben der Polizei mit Wasserkästen verbarrikadiert war. Als die Beamten die Wohnung betraten, griff mutmaßliche Täter mit einem Feuerball an und verletzte die Einsatzkräfte schwer. „Es kam sofort zu einer Explosion, unmittelbar, also ein Feuerball kam auf die Kolleginnen und Kollegen der Feuerwehr und Polizei zu“, sagte Polizeisprecher Raimund Dockter.

Wie die Explosion konkret ausgelöst worden sei, müsse noch ermittelt werden, sagte Dockter. Anschließend habe der Verdächtige zudem einen Brand gelegt, der das Betreten der Wohnung und die Aufklärungsarbeiten erschwert habe. Dass der Mann die Einsatzkräfte in eine Falle locken wollte, sei möglich, könne derzeit aber nicht bestätigt werden.

Viele Einsatzkräfte nach Explosion in Ratingen schwer verletzt Es begann als Routineeinsatz – doch dann wurden zwölf Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei bei einer Explosion verletzt.

Für das brennende Wurfgeschoss wurde nach Polizeiangaben Benzin verwendet, entsprechende Hinweise wurden in der Wohnung des Tatverdächtigen ermittelt. Zudem untersuchen die Ermittler, ob auch eine ätzende Flüssigkeit zum Einsatz kam. Die verletzten Einsatzkräfte konnte nach draußen fliehen, bevor der Tatverdächtige seine Wohnung in Brand setzte.

An dem Großeinsatz waren Dutzende Rettungswagen, Notärzte, Feuerwehrwehrautos und Polizeifahrzeuge beteiligt. Spezialkräfte sicherten das gesamte Hochhaus ab, auf den Balkonen der gegenüberliegenden Wohnungen brachten sich Scharfschützen in Stellung. Spezialkräfte stürmten schließlich die Wohnung und nahmen den 57‑Jährigen fest.

Verletzte: Neun Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr wurden lebensgefährlich oder schwer verletzt. Eine 25-Jährige Polizistin und ein 29-Jährigen Polizist wurden durch das brennende Wurfgeschoss in Brand gesteckt und lebensgefährlich verletzt. Auch drei Feuerwehrleute zogen sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Zudem wurden drei Kräfte der Feuerwehr schwer verletzt. 22 weitere Beamte tragen leichte Verletzungen davon. Am Freitag befanden sich sieben schwer verletzte Einsatzkräfte im künstlichen Koma.

Bei der Explosion wurde zudem der Hausmeister des Wohnhauses leicht verletzt. Auch der Tatverdächtige zog sich laut Polizeiangaben - entgegen vorheriger Meldungen - nur leichte Verletzungen zu.

Verdächtige: Der mutmaßliche Täter soll in der Wohnung gemeinsam mit seiner Mutter gelebt haben. Der Hintergrund des 57-jährigen Deutschen gibt Rätsel auf. Laut Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul soll er sich (CDU) „im Corona-Leugner-Umfeld gedanklich aufgehalten“ habe. Auch die Polizei Düsseldorf bestätigte, dass es „konkrete Hinweise“ gebe, dass der 57-Jährige Beziehungen in das Coronaleuger-Milieu habe. Im Keller des Beschuldigten wurden zudem eine Schusswaffe und verschiedene Messer gefunden.

Wegen eines nicht gezahlten Geldbetrags habe ein Vollstreckungshaftbefehl gegen ihn vorgelegen, sagte Laura Neumann, Sprecherin der Düsseldorfer Staatsanwaltschaft. Zudem gab es Ermittlungen aufgrund von gegenseitigen Körperverletzungen. Er habe auch Voreintragungen, „aber nichts Einschlägiges, nichts Vergleichbares“, sagte sie.

Stand der Ermittlungen: Der Angriff auf die Einsatzkräfte war nach Einschätzung der Polizei Düsseldorf längerfristig geplant. „Ich gehe davon aus, dass der seit mindestens mehreren Tagen durchdacht war“, sagte Polizei-Einsatzleiterin Heike Schultz auf einer Pressekonferenz zu der Explosion in Ratingen am Freitag. „Das macht man nicht mal eben so spontan.“

Die Staatsanwaltschaft hat gegen den 57-Jährigen Mann einen Untersuchungshaftbefehl wegen Mordes in neun tateinheitlichen Fällen ausgestellt. Er wurde einem Haftrichter vorgeführt. Zudem wurde eine psychiatrisches Gutachten angefordert. Eine erste Untersuchung ergab, dass der Mann nicht in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht werden muss. Daher wird derzeit von einer Schuldfähigkeit ausgegangen.

„Was ist noch ungeklärt?“

Motiv: Eine zentrale offene Frage ist das Motiv des Tatverdächtigen. Auch die Rolle der Verbindungen zur Coronaleugner-Szene sind Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Ermittlungen: Unbekannt ist bisher, wer den Notruf über die angebliche hilflose Person in der Wohnung an die Einsatzkräfte abgesetzt hat. Auch die Frage, inwieweit der Tatverdächtige die Einsatzkräfte mutwillig in eine Falle lockte, muss noch weiter untersucht werden. Die Obduktion der Frauenleiche ist Gegenstand ebenfalls weiterer Ermittlungen.

