﻿﻿„Rauchverbot Deutschland“: Wie ein Brite in Dresden gegen Zigaretten kämpft

Wer in Dresden unterwegs ist, hat sie vielleicht schon entdeckt: Schilder und Plakate in Zigarettenform mit der Aufschrift „Rauchverbot Deutschland“. Sie hängen und kleben am Elbradweg, an Bauzäunen und Kneipeneingängen und mittlerweile auch in Görlitz und anderen sächsischen Städten. „Ich will kreativ protestieren“, sagt Justin Thorpe, der hinter den Riesen­zigaretten steckt. Seit sechs Jahren engagiert sich der gebürtige Brite in seiner Wahlheimat Dresden für Gesundheits­themen wie Rauchen und Ernährung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Ich will bei den Menschen einen Lebenswandel anstoßen“

Nichts weiter als „die Welt verändern“ will der Mann mit einer Tasse Ingwer-Energie-Tee in der Hand, „den Menschen etwas Gutes tun“, sagt er, „bei ihnen einen Lebenswandel anstoßen“. Justin Thorpe hat den Wandel offenbar schon vollzogen, die kleine Schokoladen­tafel, die es im Café Aha an der Kreuzkirche immer dazugibt, legt er der Kellnerin bestimmt, aber freundlich wieder aufs Tablett. Justin Thorpe ist ein drahtiger, jung gebliebener 54-Jähriger. Früher habe er viel Junkfood gegessen, sagt er. Heute lebt er vegan und trinkt kaum Alkohol. Mit seinem abgewetzten Rucksack, Laufschuhen und rosigem Teint sieht der Engländer aus, als komme er gerade von einer Wanderung in kühler Bergluft zurück.

„Jede zweite Kneipe in der Neustadt ist eine Raucherkneipe“

Apropos Luft: Genau um die geht es Justin Thorpe. Die Forderung hinter seiner Street-Art: ein deutschlandweites Rauchverbot in allen Innenräumen, also auch Bars, Clubs und Restaurants. Zwar gilt seit 2007 auf Bundesebene das Gesetz zum Schutz vor den Gefahren des Passivrauchens, wonach das Qualmen in öffentlichen Einrichtungen und Verkehrs­mitteln verboten ist, in der Gastronomie gelten auf Länderebene aber unterschiedliche Regeln. Totales Rauchverbot in Bars, Kneipen und Diskotheken herrscht beispielsweise in Bayern und im Saarland. In Sachsen erlaubt der Gesetzgeber dagegen viele Ausnahmen. „Jede zweite Kneipe in der Neustadt ist eine Raucherkneipe“, beklagt Thorpe. Wer die Straßen rund ums sogenannte Assi-Eck abläuft, hat es tatsächlich schwerer, eine rauchfreie Adresse zu finden als eine, in der der Glimmstängel ab einer bestimmten Uhrzeit, in einer bestimmten Ecke oder immer und überall erlaubt ist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Instagram, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Wenn es nach Justin Thorpe geht, hätten wir nicht nur ein deutschlandweit striktes Rauchverbot, sondern auch einen eingeschränkten Verkauf von Tabakwaren. Diese sollten ausschließlich in Tabakläden zu haben sein, anstatt an Tankstellen oder in Supermärkten. „Ich frage mich, warum wir den Verkauf eines so tödlichen Produkts überhaupt zulassen“, sagt der Mann mit britischem Akzent. Alkohol sei auch ein Problem, aber nicht so gefährlich wie Nikotin. Was die Todesfälle angeht, stimmt das. Laut Bundes­gesundheit­sministerium verursacht Tabakkonsum in Deutschland jedes Jahr über 127 000 Todesfälle, Alkohol­konsum rund 74 000. Rauchen gilt hierzulande als das größte vermeidbare Gesundheits­risiko, dem Menschen sich aussetzen.

Justin Thorpe sieht gesundheitliche Folgen des Rauchens jeden Tag

Welche Folgen das hat, sieht Justin Thorpe jeden Tag in seinem Job. Nachdem er lange Zeit als Baumpfleger gearbeitet hatte, ist der 54-Jährige über eine Ausbildung zum medizinisch-technischen Assistenten in die Funktionsdiagnostik gewechselt. Seit zwei Jahren arbeitet er in der Lungenabteilung eines Heliosklinikums, prüft bei Lungenkrebs- oder COPD-Patienten, wie viel Luft sie noch kriegen. Viele von ihnen sind oder waren Raucher. „Es ist frustrierend“, sagt Thorpe. „Weil es da meist schon zu spät ist.“ Raucherkrankheiten belasteten zudem nicht nur die Betroffenen selbst, sondern auch deren Angehörige und vor allem das Gesundheitssystem.

Das Leben und wir Der Ratgeber für Gesundheit, Wohlbefinden und die ganze Familie - jeden zweiten Donnerstag. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Argument, dass jeder für sich selbst verantwortlich ist, zählt für den Streetartist nicht. Stattdessen sieht er die Verantwortung bei der Tabakindustrie und der Politik, die dank Tabaksteuer auch noch vom Nikotinkonsum profitiert. Mit seiner Aktion „Rauchverbot Deutschland“ will Justin Thorpe die Aufmerksamkeit der Bürger auf das Thema lenken, aber auch die der Politiker. Hierfür habe er schon Kontakt mit allen großen Parteien auf Bundesebene aufgenommen. In den Sommermonaten will er zudem mit seiner Botschaft auf Veranstaltungen wie dem Stadtfest präsent sein.

Beispiel Neuseeland: Inselstaat will bis 2025 rauchfrei werden

Mut macht dem Dresdner das Beispiel Neuseeland. Tatsächlich hat der Inselstaat 2022 ein beispielloses Rauchverbot verabschiedet. Danach darf an niemanden mehr Tabak verkauft werden, der am oder nach dem 1. Januar 2009 geboren ist. Das Mindestalter für den Kauf von Zigaretten erhöht sich zudem jedes Jahr. So wird den nächsten Generationen das Rauchen faktisch unmöglich gemacht. Zudem dürfen nur noch wenige Hundert Händler Tabak verkaufen. Die Regierung will Neuseeland bis 2025 rauchfrei machen.

Doch wollen die Deutschen überhaupt strengere Regeln? Aktuelle Umfragen dazu sind schwer zu finden, zumal in jedem Bundesland andere Regeln gelten. Wie gut ein Rauchverbot in Gaststätten und öffentlichen Gebäuden generell ankommt, hatte 2008 eine repräsentative Umfrage im YouGov Panel Deutschland erfasst. In dieser fanden 66 Prozent der Befragten die Einführung des Verbots sehr gut oder eher gut. Unter den Rauchern waren es 37 , unter den Nichtrauchern 75 und unter den Gelegenheitsrauchern 65 Prozent. „Sehr schlecht“ gaben 13 Prozent an. Unter den Rauchern waren es wiederum 29, unter den Gelegenheitsrauchern neun und unter den Nichtrauchern vier Prozent.

Nichtraucher-Aktivist hat selbst lange geraucht

Dass Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern eine teils milde Nichtraucherpolitik fährt, führt Justin Thorpe auf die deutsche Mentalität zurück. „Hier sind die Menschen sehr empfindlich gegenüber Verboten. Aber ich finde diese Haltung naiv. Die meisten Gesetze sind ja Verbote, die uns letztendlich schützen. Und ich möchte, dass die Politik mich schützt.“ Dass das Thema dennoch ein sensibles ist, bei dem schnell der Vorwurf der Gängelung im Raum steht, weiß er. „Ich will auch keine Schwarz-Weiß-Welt malen.“ Bis vor 14 Jahren habe er selbst ab und an geraucht. Aufgehört habe er vor allem wegen seiner Kinder, heute 17 und 19 Jahre alt. Bislang raucht keines von ihnen. Und wenn sich das ändert? „Dann würde ich nicht belehren“, sagt der zweifache Vater, „sondern weiter versuchen, ein Vorbild zu sein.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Instagram: www.instagram.com/rauchverbot_deutschland, weitere Infos: www.rauchverbot-deutschland.com

Dieser Artikel erschien zuerst bei den „Dresdener Neusten Nachrichten“.