﻿Razzia bei Klimakleber: Vater von Aktivist geht rechtlich gegen Polizei vor

Greifswald. Sturmklingeln um 6 Uhr morgens, Polizisten stehen in der Wohnungstür von Eckart Pscheidl-Jeschke in Greifswald. Sie haben einen Beschluss zur Durchsuchung. Küche, Wohn- und Arbeitszimmer, Schlafraum und das Kinderzimmer werden unter die Lupe genommen und Laptops, Notizen und USB-Sticks mitgenommen. Die Prozedur dauert Stunden. „Es wurde forsch vorgegangen. Man fühlt sich ohnmächtig“, sagt der 52-Jährige.

Dabei ist Pscheidl-Jeschke kein Schwerverbrecher – er ist Fotograf und lehrt an der Uni Greifswald. Aber er ist der Vater von Deutschlands bekanntestem Klimaaktivisten, Henning Jeschke (22), und deswegen mit im Fokus der Sicherheitsbehörden, die ihre Gangart gegenüber den Klimaaktivisten in den vergangenen Wochen verschärft haben. Zweimal schlugen sie dabei auch in Greifswald zu.

Sind Aktivisten kriminelle Vereinigung?

Am 24. November war es soweit. Der Vorwurf lautet auf gemeinschädliche Sachbeschädigung, erhoben vom Amtsgericht in Dresden. Zwei Aktivisten hatten sich im August in Dresden an ein Gemälde in der Galerie "Alte Meister" geklebt, Henning Jeschke soll die Aktion gefilmt haben. Die Behörden ermitteln gegen ihn, obwohl Jeschke sagt, dass er gar nicht in Dresden war.

Kurz vor Weihnachten klingelt es am 13. Dezember wieder in Greifswald. Die Staatsanwaltschaft Neuruppin will Beweise finden lassen, weil Aktivisten die PCK-Raffinerie in Schwedt in diesem Jahr blockiert haben – der Vorwurf lautet auf „Störung öffentlicher Betriebe“ und den Verdacht der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Die Innenminister des Bundes und der Länder hatten sich Ende 2022 darauf geeinigt, die „Letzte Generation“ überprüfen zu lassen und festzustellen, ob sie als kriminelle Vereinigung einzustufen ist.

„Da wird Druck aufgebaut“

Mit der Razzia konfrontiert war Pscheidl-Jeschke. „Ich habe mir wie in einem schlechten Film ein Dokument zeigen lassen“, sagt er. Bei der ersten Durchsuchung habe er immer wieder widersprochen, weil aus seiner Sicht Bereiche der Wohnung wie sein Arbeitsplatz nichts mit der Durchsuchung zu tun haben. Seine Frau sei noch im Bett fotografiert worden, die Beamten führen bei Pscheidl-Jeschke eine Leibesvisitation durch und nehmen ihm sein Handy aus der Hand. „Da wird ein gewisser Druck aufgebaut“, erinnert Pscheidl-Jeschke sich. Seine Einsprüche bleiben ohne Erfolg – mehrere Computer, Tablets und Notizbücher wurden mitgenommen, die Wohnung fotografiert und eine Festplatte ausgebaut. Henning ist bei keiner der beiden Razzien vor Ort.

„Bei der zweiten Durchsuchung herrschte Chaos. Sie haben angefangen, Bücher aus den Regalen zu nehmen und durchzublättern“, sagt er. Externe Festplatten, sein Handy und Notizbücher wurden mitgenommen. Laut Behördenschreiben durfte ausdrücklich beim zweiten Mal auch der Besitz des Vaters durchsucht werden. Pscheidl-Jeschke hält das für unverhältnismäßig, auch die erste Durchsuchung könnte aus seiner Sicht unter einem Vorwand geschehen sein. Gegen beide Razzien gehen die Jeschkes aktuell mit Anwälten vor.

Jeschkes rechnen mit Razzia

Sohn Henning Jeschke hat die „Letzte Generation“ gegründet, durch einen Hungerstreik vor dem Reichstag ein öffentliches Gespräch mit Kanzler Olaf Scholz (SPD) im Spätsommer 2021 erzwungen. Er gehört zu den führenden Köpfen der Aktivisten, die Flughäfen blockieren, sich an Straßen und Gemälden festkleben und immer wieder in den Schlagzeilen oder im Gefängnis landen.

Er ist zwar viel für die Aktionen unterwegs, hat aber immer noch ein Zimmer in Greifswald, verbrachte zuletzt Weihnachten in seiner Heimatstadt. Mit Hennings Zimmer in der Fleischervorstadt ist die gesamte Wohnung in den Fokus der Sicherheitsbehörden geraten. „Ehrlich gesagt haben wir schon damit gerechnet, dass es irgendwann Hausdurchsuchungen geben wird“, sagt Vater Pscheidl-Jeschke.

Vater sieht sich nicht als Aktivist

Ihn überrasche, dass die Behörden ihn offenbar als Mitglied der „Letzten Generation“ einordnen. Sollte der Vorwurf von Gerichten bestätigt werden, ist allein die Mitgliedschaft strafbar. „Aber ich sehe mich nicht als Aktivisten“, sagt er. Er sei zwar als Fotograf und Berichterstatter bei etlichen Aktionen anwesend, aber aus seiner Sicht kein Teilnehmer, weil er einen Presseausweis trägt, sich nicht festklebt und keine Pipelines zudreht. „Ich stehe vor den Zäunen. Das ist für mich eine Frage der Professionalität. Ich bin nicht Teil der Aktionen, aber trotzdem wird mir das vorgeworfen.“ Er habe bisher gedacht, dass er diese Grenze klar eingehalten hat. Aus seinem Umfeld erfahre er Solidarität. Dort herrsche eher ein Kopfschütteln und Unverständnis gegenüber dem Staat, der gegen die „Letzte Generation“ vorgeht.

Sind Straßenblockaden legitim?

Die Kernidee der Aktivisten sei schließlich, sich mit Namen und Gesicht für ihr Anliegen zu zeigen. Der Vater heißt zwar nicht die Methoden seines Sohnes gut, teile aber die Idee, dass der Klimawandel dringend gestoppt werden muss. Dafür sei es legitim, Straßen zu blockieren und den Alltag zu stören. „In der Gesellschaft wird sich ohne Interruptionen nichts ändern. Die ,Letzte Generation’ ist gewaltfrei und kommuniziert bestmöglich. Sie machen das, indem sie sich zeigen. Das ist der richtige Weg.“

Dieser Artikel erschien zuerst bei der „Ostsee-Zeitung“.