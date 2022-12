﻿Anwalt aus Hannover bei „Reichsbürger“-Razzia festgenommen: Wer ist Tim Paul G.?

Bei der „Reichsbürger“-Razzia am 7. Dezember geriet auch der Anwalt Tim Paul G. aus Hannover ins Visier der Fahnder. Wer ist dieser Mann, der sich mutmaßlich an einem gewaltsamen Umsturz beteiligen wollte und nach dem Putsch Außenminister werden sollte? Eine Spurensuche in Hannover.

