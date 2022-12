﻿Razzia gegen Letzte Generation: Wohnung von Henning Jeschke erneut durchsucht

Greifswald. Bei den Durchsuchungen gegen Klimaaktivisten der Letzten Generation rückten auch Ermittler in Greifswald (Mecklenburg-Vorpommern) aus. Das Landes­kriminal­amt bestätigte, dass die Polizei dort am Dienstag­vormittag ein Objekt durchsuchte. Eine Sprecherin der Gruppe sagte auf Nachfrage, dass es sich dabei um die Wohnung von Henning Jeschke handelt.

Der 22‑Jährige wurde 2021 durch einen Hungerstreik bekannt und gehört dem dreiköpfigen Führungsteam der Aktivistinnen und Aktivisten an, die mit Autobahn­blockaden und Anklebeaktionen in Museen seit Wochen bundesweit für Schlagzeilen sorgen.

Bundesweit wurden elf Objekte durchsucht, in Zusammenhang mit Ermittlungen der Staats­anwaltschaft Neuruppin, die wegen „Störung öffentlicher Betriebe“ und des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung ermittelt. Es geht dabei um Blockaden der Letzten Generation in der PCK-Raffinerie in Schwedt in diesem Jahr.

Unklar blieb zunächst, ob eine Aktion vom April ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen ist: Damals hatten Mitglieder der Gruppe bei Strasburg und bei Demmin eine Ölpipeline zur Raffinerie besetzt und zeitweise blockiert.

Hennig Jeschke: „Da ist etwas im Gange“

Die „Ostsee-Zeitung“ erreichte Jeschke am Dienstag telefonisch. Er bestätigte laufende Polizeiaktionen – „ja, da ist etwas im Gange“. Der ehemalige Student lebt, wenn er in Greifswald ist, bei seinen Eltern. Jeschke gab für die Aktionen sein Studium in Lüneburg auf.

Seine Wohnung in Greifswald wurde erst vor drei Wochen durchsucht, auf Veranlassung von Ermittlern aus Sachsen. Dabei ging es um einen Vorfall vom August, bei dem sich Aktivisten in Dresden am Gemälde „Sixtinische Madonna“ festklebten.

Jeschke bezeichnete die Durchsuchungen in einer Pressemitteilung als „Einschüchterungs­versuche“, die die Aktivisten aber nicht davon abhielten, sich „friedlich dem mörderischen Kurs der Bundes­regierung in den Weg zu stellen“. Die Letzte Generation rechtfertigt ihre umstrittenen Aktionen mit der Aussage, dass in den kommenden Jahren Kipppunkte beim Klimawandel erreicht würden. Ohne sofortiges Umsteuern drohe eine globale Katastrophe.

Union forderte härteres Durchgreifen

Vor allem aus Reihen der CDU mehren sich Forderungen nach einer härteren Gangart gegen die Gruppe. Die Stadt München schränkte am Wochenende ihr Versammlungsrecht ein, um Klebeaktionen an wichtigen Straßen zu verhindern.

Bei den Durchsuchungen am Dienstag waren Polizisten in mehreren Bundesländern im Einsatz. Neben Greifswald fanden Razzien unter anderem in Leipzig und Hannover statt.

Dieser Artikel erschien zuerst bei der „Ostsee-Zeitung“.