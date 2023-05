Razzia gegen ‘Ndrangheta: tonnenschwerer Kokainschmuggel und Stützpunkte im Gastgewerbe

Bei einer der größten Razzien in Europa gegen die süditalienische ‘Ndrangheta sind rund 150 mutmaßliche Mafiosi in mehreren Ländern festgenommen worden. Nach monatelangen Ermittlungen schlugen am Mittwoch allein in Deutschland mehr als 1000 Polizisten zu und vollstreckten rund 30 Haftbefehle in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Bayern und dem Saarland.

Den nun Festgenommenen wird neben Geldwäsche, bandenmäßiger Steuerhinterziehung und gewerbsmäßigem Bandenbetrug vor allem auch Rauschgiftschmuggel vorgeworfen. In Deutschland waren Schwerpunkte des Einsatzes in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz mit jeweils rund 500 Beamtinnen und Beamten. „Es geht um Kokainschmuggel im Tonnenbereich und um sehr hohe Summen“, sagte der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) über die Ermittlungen in NRW.

Bei dem Einsatz in NRW durchsuchten die Beamten mehr als 50 Häuser, Wohnungen und Geschäftsräume und vollstreckten 18 Haftbefehle. Nach Angaben des Landeskriminalamtes diente ein mittlerweile von den Behörden geschlossenes Eiscafé in Siegen als strategischer Stützpunkt der ‘Ndrangheta in dem Bundesland. Die Eisdiele steht im Verdacht, eine Geldwaschanlage für Drogengeschäften gewesen zu sein.

Eiscafé als Stützpunkt für Mafiagruppe in NRW

Laut den Ermittlern standen sowohl die Investoren und Betreiber als auch die Angestellten der Mafia nahe. Betrieben wurde das Lokal von zwei Brüdern im Alter von 36 und 38 Jahren, deren Einnahmen an die ‘Ndrangheta in Kalabrien geflossen sein sollen. Alle Mitarbeitenden stammten aus Kalabrien und sollen miteinander verwandt sein. Unter ihnen sind den Angaben zufolge Überlebende des Weihnachtsmassakers in San Luca 2006. Folge des Massakers zwischen zwei verfeindeten Mafia-Familien sollen auch die Mafiamorde von Duisburg 2007 gewesen sein.

Zudem nahmen die Ermittler einen Beschuldigten aus dem Raum Hattingen fest. Der 62-Jährige steht im Verdacht, für die ‘Ndrangheta den Schmuggel von Kokain im mehrstelligen Tonnenbereich organisiert zu haben. Das Kokain sei über Überseehäfen in den Niederlanden und Belgien aus Südamerika nach Europa gebracht worden. Aus Deutschland seien die Drogen dann mit Kurierfahrten über die Schweiz nach Italien transportiert worden. Dabei sollen die Kuriere alleine im Zeitraum Februar 2018 bis November 2022 auf 58 Schmuggelfahrten mindestens 900 Kilogramm Kokain nach Italien geschmuggelt haben. Bisher werden 17 Personen beschuldigt, Teil des Netzwerkes um die Schmuggelfahrten gewesen zu sein.

An den Razzien war auch die Einsatzhundertschaft und das Spezialeinsatzkommando beteiligt. In Rheinland-Pfalz gab es 50 Durchsuchungsbeschlüsse und zehn Verhaftungen. Unterstützt wurden die Einsatzkräfte dort von Spezialeinheiten des Bundes und anderer Länder sowie des Zolls und der Steuerfahndung.

Ableger der „Ndrangheta“ in München

Innerhalb der `Ndrangheta wurden drei große Gruppen identifiziert, die zu den mächtigsten Familien gehören und sich um den internationalen Drogenhandel kümmern sollen. Eine davon hat den Fahndern zufolge auch einen Ableger in München. Sie wird dem Clan der Nirta-Strangio zugerechnet - dieser wiederum war 2007 ebenfalls in die Mafiamorde von Duisburg verwickelt, bei denen sechs Menschen erschossen wurden.

Das Verfahren wurde von einer gemeinsamen Ermittlungsgruppe geführt, an der Europol und Eurojust, die Agentur der EU für Zusammenarbeit in Strafsachen, beteiligt waren. Die Ermittlungen hatten schon im Juni 2019 mit einer gemeinsamen Aktion der belgischen Staatsanwaltschaft und der Carabinieri begonnen. Neben Italien waren am Ende Behörden aus Belgien, Frankreich, Italien, Portugal und Spanien dabei. Italien lobte die Zusammenarbeit. Staatsanwalt Giovanni Bombardieri sprach von der „vielleicht wichtigsten Operation mit der bislang größten Kooperation“ im Kampf gegen die organisierte Kriminalität.

Dominante Stellung auf dem europäischen Kokainmarkt

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) sagte über den Großeinsatz: „Die heutigen Razzien sind eine der größten bislang durchgeführten Operationen im Kampf gegen die italienische organisierte Kriminalität.“ Die ‘Ndrangheta ist nach Einschätzung des Bundeskriminalamtes (BKA) derzeit die „relevanteste Mafia-Gruppierung“ mit einer dominanten Stellung auf dem europäischen Kokainmarkt. Sie gilt als gefährlicher als die sizilianische Cosa Nostra und die Camorra aus Neapel.

Die ‘Ndrangheta gilt zudem als eine der führenden Organisationen beim Drogenhandel mit Südamerika. Der italienische Staatsanwalt Giuseppe Lombardo berichtete bei einer Pressekonferenz in Reggio Calabria, dass während der Ermittlungen und bei der Razzia rund 23 Tonnen Kokain sichergestellt worden seien. Er rechnete vor, dass dieses Rauschgift einen Straßenwert von etwa zwei Milliarden Euro gehabt habe. Dies mache die Größenordnung deutlich, mit der es die Fahnder bei der ‘Ndrangheta zu tun hätten, sagte er.

Die Mafia versuche auf unterschiedliche Art und Weise, das Drogengeld zu waschen, unter anderem im Gastgewerbe, Tourismus und auf dem Immobilienmarkt. Lombardo berichtete zudem von Erkenntnissen, wonach Organisationen aus China in das Geldwäschesystem involviert seien.

RND/dpa/ar