Reaktionen auf „Titan“-Unglück: Es ist „ziemlich surreal“

New York. Nach tagelanger Suche nach dem Tauchboot „Titan“ sind Wrackteile auf dem Meeresboden gefunden worden, die auf ein tragisches Unglück hindeuten. Nach Angaben der US-Küstenwache könne das U-Boot nahe des Wracks der „Titanic“ in einer Tiefe von 3800 Metern implodierte sein. Die US-Küstenwache geht davon aus, dass es keine Überlebenschancen für die fünf Insassen gab. Weltweit reagieren Menschen aus Gesellschaft und Politik betroffen auf die Nachrichten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Regisseur des Blockbusters „Titanic“ (1997), James Cameron, hat nach eigenen Worten bereits kurz nach dem Verschwinden des „Titan“-Tauchboots am Sonntag eine Implosion des Gefährts befürchtet. Grund sei, dass die „Titan“ nicht nur ihre Kommunikation verloren habe, sondern gleichzeitig auch nicht mehr getrackt werden konnte. „Das einzige Szenario, das mir in den Sinn kam und das dies erklären konnte, war eine Implosion“, sagte Cameron am Freitag dem Sender CNN. Der 68-Jährige ist selbst bereits mehr als 30 Mal zum Wrack der 1912 gesunkenen „Titanic“ abgetaucht.

Allerdings habe auch er in den vergangenen Tagen die „widernatürliche Hoffnung“ gehegt, dass er mit seiner Befürchtung falsch lag, betonte Cameron. „Aber in meinem Innersten wusste ich, dass das nicht der Fall war.“

Gleichzeitig sieht er unheimliche Parallelen zwischen der Tragödie um die „Titan“ und dem Untergang des Luxusdampfers „Titanic“ im Jahr 1912, dem er Ende der 90er-Jahre ein filmisches Denkmal setzte. Einst habe der Kapitän der „Titanic“ Warnungen vor Packeis im Nordatlantik ignoriert, sagte der Kanadier im Interview des Senders ABC News. Und im Falle der „Titan“ hätten Tiefseeforschende zu bedenken gegeben, dass das Tauchboot zu experimentell sei, um Passagiere zu befördern. Die Gemeinsamkeiten machten ihn „sprachlos,“ erklärte Cameron.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Dass es an genau derselben Stelle passiert, bei all der Taucherei, die auf der ganzen Welt vor sich geht, ist, denke ich, einfach nur verblüffend.“ Es sei „ziemlich surreal“. Cameron selbst unternahm per U-Boot gleich mehrere Tauchgänge zum Wrack der „Titanic“, das auch Ziel der fünf Insassen der „Titan“ war, deren Tauchboot jedoch am Sonntag verschollen war.

Früherer „Titanic“-Tourist: „Das war ein Himmelfahrtskommando“ Trotzdem plant Loibl schon das nächste Abenteuer. Diesmal soll es in All gehen – mit dem privaten Raumfahrtunternehmen Virgin Galactic. © Quelle: dpa

Weißes Haus kondoliert

Auch das Weiße Haus hat Angehörigen der fünf Insassen des im Nordatlantik verunglückten Tauchboots sein Beileid ausgesprochen. „Unsere Herzen sind bei den Familien und den geliebten Menschen von jenen, die ihre Leben in der ‚Titan‘ verloren haben“, hieß es in einer Mitteilung vom Donnerstagabend. Die Hinterbliebenen hätten in den vergangenen Tagen „grauenvolle Torturen“ durchlebt. „Wir werden weiterhin an sie denken und für sie beten“, erklärte das Weiße Haus. Es dankte zudem den Hilfskräften und der Küstenwache, die an dem internationalen Sucheinsatz vor der Küste Nordamerikas beteiligt waren.

Auch der britische Außenminister James Cleverly drückte den Angehörigen der Opfer im Namen der Regierung sein Beileid aus. Sie stehe den betroffenen Familien bei, schrieb er auf Twitter.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die „Titan“-Betreiberfirma Oceangate kondolierte den Familien ebenfalls. Die fünf Männer an Bord seien „echte Forschungsreisende“ gewesen, mit „speziellem Abenteuergeist und einer tiefen Leidenschaft für die Erforschung und den Schutz der Meere der Welt“. Man trauere und sei mit den Herzen bei den Angehörigen, hieß es weiter. Auch für die Mitarbeitenden sei es eine „extrem traurige Zeit“.

Schwindende Hoffnung

Nach einer viertägigen Suche war zuvor bereits zunehmend die Hoffnung geschwunden, die fünf Insassen noch lebend zu finden, bevor ihnen der Sauerstoff ausgegangen wäre. Nach Schätzungen des Tauchbootbetreibers hätte dieser bis Donnerstag 14 Uhr deutscher Zeit reichen können, mit Einsparungen vielleicht auch noch etwas länger.

Experten warnten schon 2018 vor Sicherheitsrisiken auf der „Titan“ Wie kann man sicher auf Tauchfahrt gehen? Mit dieser Frage beschäftigt sich Will Kohnen schon seit Langem. © Quelle: Reuters

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Tauchboot saßen der Vorstandschef der Betreiberfirma Oceangate Expeditions, Stockton Rush, der britische Unternehmer und Abenteurer Hamish Harding, der pakistanische Geschäftsmann Shahzada Dawood und dessen Sohn Suleman und der französische „Titanic“-Experte Paul-Henri Nargeolet. Die „Titan“ war am Sonntag etwa 700 Kilometer südlich von Neufundland auf einer Expedition zum 1912 gesunkenen Luxusdampfer „Titanic“ verschollen.

RND/AP/dpa