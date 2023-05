Recklinghausen: Kinder finden Leiche einer 19-Jährigen an Schulhof

Recklinghausen. Kinder haben am Schulhof ihrer Grundschule in Recklinghausen (Nordrhein-Westfalen) die Leiche einer jungen Frau gefunden. Die Identität der Toten und die Todesursache sei mittlerweile geklärt, teilten die Staatsanwaltschaft Bochum und die Recklinghäuser Polizei in einer gemeinsamen Erklärung mit. Es handle sich um eine 19-jährige Recklinghäuserin. Wegen des Aussehens konnte schon zuvor ausgeschlossen werden, dass es sich um eine Schülerin der Grundschule handelte.

Obduktion noch am Montag

Die Schüler hätten die leblose 19-Jährige am Montagmorgen gegen 7 Uhr entdeckt, sagte die Polizeisprecherin. Ein Notarzt habe nur noch ihren Tod feststellen können. Notfallseelsorger hätten sich anschließend um die Kinder sowie um die Angehörigen der Verstorbenen gekümmert. Der Unterricht an der Grundschule fiel nach Angaben der Stadt am Montag aus.

Wegen der unklaren Situation sei routinemäßig eine Mordkommission eingesetzt worden. Zur Feststellung der Todesursache wurde eine Obduktion noch am Montag angesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

RND/dpa