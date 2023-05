Kinder finden Leiche von 19-Jähriger an Schulhof - 17-Jähriger festgenommen

Recklinghausen. Kinder haben am Schulhof ihrer Grundschule in Recklinghausen (Nordrhein-Westfalen) die Leiche einer jungen Frau (19) gefunden. Bei einer Obduktion ergaben sich Anzeichen für einen gewaltsamen Tod durch Strangulation, teilten die Staatsanwaltschaft Bochum und die Recklinghäuser Polizei am Montagabend mit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am frühen Abend sei ein 17-jähriger Recklinghäuser festgenommen worden. Er gelte aktuell als tatverdächtig. Die 19-Jährige und der Festgenommene kannten sich den Angaben zufolge. Die Ermittlungen zum Tatmotiv dauerten an.

Die Schüler hätten die leblose 19-Jährige am Montagmorgen gegen 7 Uhr entdeckt, hatte zuvor eine Polizeisprecherin mitgeteilt. Ein Notarzt habe nur noch ihren Tod feststellen können. Notfallseelsorger hätten sich anschließend um die Kinder sowie um die Angehörigen der Verstorbenen gekümmert. Der Unterricht an der Grundschule fiel nach Angaben der Stadt am Montag aus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

RND/dpa/seb