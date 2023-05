Regenbogenflagge vom Bundestag kommt in Berliner Museum

Berlin. Vor rund einem Jahr wurde erstmals eine Regenbogenflagge am Bundestag gehisst, nun kommt die Fahne ins Museum. Bundestagspräsidentin Bärbel Bas überreichte die Flagge am Mittwoch dem Deutschen Historischen Museum in Berlin. „Das erstmalige Hissen der Regenbogenflagge auf dem deutschen Parlamentsgebäude war ein wichtiger Moment für die deutsche Geschichte“, teilte Museumsleiter Raphael Gross mit.

Die Flagge mit ihren bunten Streifen war im Juli anlässlich des Christopher Street Day (CSD) auf einem Turm des Reichstagsgebäudes gehisst worden.

Zeichen im Kampf gegen Diskriminierung

Bas kündigte an, der Deutsche Bundestag werde auch weiterhin Zeichen setzen im Kampf gegen Diskriminierung queerer Menschen sowie für Toleranz und Respekt. Der Begriff „queer“ umfasst beispielsweise schwule, lesbische, bisexuelle und transgeschlechtliche Menschen.

Laut Mitteilung soll das Reichstagsgebäude erneut mit einer Regenbogenfahne beflaggt werden - sowohl am 17. Mai zum sogenannten Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie sowie am 22. Juli zum nächsten CSD in Berlin.

RND/dpa