Flüchtiger Mörder nach tagelanger Fahndung in Frankreich festgenommen

Ein verurteilter Mörder entkommt durch ein unverschlossenes Fenster aus einem Gerichtsgebäude in Regensburg. Trotz zahlreicher Hinweise fehlt von ihm tagelang jede Spur - jetzt wird er in Frankreich festgenommen.

Der in der vergangenen Woche aus dem Amtsgericht Regensburg (Bayern) geflüchtete Schwerverbrecher ist gefasst. Polizisten nahmen den verurteilten Mörder Rachid C. in Frankreich nahe der deutschen Grenze fest, teilte die Polizei am Abend mit.

Der Häftling war am Donnerstag während einer Verhandlungspause durch ein Fenster eines Besprechungszimmers des Gerichts entkommen. Dem Mann wurden für das Anwaltsgespräch laut der Polizei die Fesseln abgelegt. Vor der Tür des Zimmers habe ein Wachposten gestanden, ein weiterer sei noch auf dem Weg vor das Fenster des Zimmers gewesen. Der Häftling sei „innerhalb weniger Sekunden“ geflüchtet, hieß es.

Der flüchtige Algerier hatte 2011 mit einem Komplizen einen Lottoladen in Nürnberg überfallen und die 76 Jahre alte Besitzerin umgebracht. 2013 wurde er zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt und saß seitdem in Straubing im Gefängnis. Wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte in der JVA musste er sich vor dem Amtsgericht Regensburg verantworten.

RND/seb/dpa