Mörder nach Flucht aus Regensburger Amtsgericht weiter nicht gefasst

Regensburg. Ein aus dem Amts­gericht in Regensburg geflohener Häftling war auch am Freitag weiter auf der Flucht. Die Polizei hat ihre Suche ausgeweitet: Es werde auch international nach ihm gesucht, teilte ein Sprecher am Freitag mit. Der wegen Mordes inhaftierte 40-Jährige war am Donnerstag aus dem Amts­gericht Regensburg geflohen.

Hubschrauber, Suchhunde und etliche Polizei­einheiten waren auch am Freitag im Einsatz, um den Mann zu finden. In der Stadt sei die Polizei spürbar präsent, hieß es weiter. Parallel werde intensiv rund um den Häftling ermittelt.

Flucht aus dem Amtsgericht

Der 40-Jährige war aus dem Gefängnis für einen Verhandlungs­termin ins Regensburger Amts­gericht gebracht worden. Er musste sich dort wegen Widerstands gegen Vollstreckungs­beamte verantworten. In einer Verhandlungs­pause kurz vor Urteils­verkündung zog er sich nach Polizei­angaben mit seinem Verteidiger in ein Anwalts­zimmer im Erdgeschoss des Gebäudes zurück. Nur die beiden hätten sich im Raum befunden, schilderte ein Polizei­sprecher. Zu diesem Zeitpunkt soll der Häftling durch ein Fenster im Erdgeschoss nach draußen geflohen sein.

„Der Vorsprung von wenigen Sekunden ermöglichte die Flucht vor dem verfolgenden Beamten.“ Laut Polizei sei es üblich, dass Anwälte allein mit ihren Mandanten sind, um ein vertrauliches Gespräch unter vier Augen zu gewährleisten. So waren in dem Raum auch keine Polizisten zugegen. Was in dem Raum passierte, konnten die Beamten ebenfalls nicht sehen, da die Tür und Glasscheiben mit undurchsichtiger Milchglasfolie bedeckt seien. Der Täter kannte sich in dem Gebäude gut aus und habe diese Situation ausgenutzt. Kurz nach 14 Uhr sei er aus dem Fenster geflohen.

Wie die „Mittelbayerische Zeitung“ berichtet, zeichnete eine Überwachungs­kamera am Eingang des Gebäudes seine Flucht auf. Die Außen­kameras konnten seine Flucht­richtung erfassen. Auf Nachfrage der Zeitung äußerte sich der Anwalt den Angaben zufolge nicht.

Der 40-Jährige ist unter anderem wegen Mordes sowie Raubes mit Todesfolge verurteilt und verbüßt eine lebenslange Haftstrafe. 2011 hatte er bei einem Überfall mit seinem damals 16-jährigen Bruder auf ein Lotto­geschäft in Nürnberg eine 76 Jahre alte Frau erwürgt. Der Fall hatte in Nürnberg für große Aufregung gesorgt. 2012 waren er und sein Bruder verurteilt worden.

Eine Aufnahme von Rachid C. aus dem Jahr 2021. Der 40 Jahre alte verurteilte Mörder ist nach Angaben der Polizei am Donnerstag in Regensburg entflohen und wird mit Öffentlichkeits­fahndung gesucht. © Quelle: -/Polizeipräsidium Oberpfalz/dp

Hinweise aus der Bevölkerung erbeten

Die Polizei bittet bei der Suche nach dem Algerier Zeugen um Hinweise und hat ein Foto von ihm veröffentlicht. Sie warnt davor, den Mann direkt anzusprechen, da er als gewalttätig gilt. Er ist demnach 1,76 Meter groß, schlank und hat schulter- bis ellenbogen­lange, wellige dunkle Haare.

Die Täterbeschreibung Rachid Chouakri ist 40 Jahre alt, 176 Zentimeter groß, schlank, hat braune Haut und trägt Vollbart. Er hat dunkle, krause/wellige Haare (etwa schulter- bis ellenbogen­lang) und eine sehr hohe Stirn. Bekleidet war er mit einem karierten Hemd mit roten Merkmalen, dunkler Hose und dunklen Sneakern mit weißer Sohle. Zudem hat der Mann eine Brandnarbe am Oberarm/Ellenbogen links. Er spricht Deutsch mit Akzent, Französisch, Englisch, Arabisch und Italienisch.

Bis zum Freitagmittag waren 25 Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen, wie die Polizei mitteilte. Ein konkreter Hinweis, wo sich der Häftling befinden könnte, war aber nicht darunter.

Bei der Gerichts­verhandlung wegen Widerstands gegen Vollstreckungs­beamte wurde der Geflohene in seiner Abwesenheit zu einem Jahr Haft verurteilt. Seine Flucht wird jedoch keine Folgen für die bestehende Verurteilung wegen Mordes haben, da der Flucht­versuch in Deutschland straffrei ist.

RND/vkoe/dpa