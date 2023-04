﻿400.000 Follower weg: Erpresser fordern Lösegeld von Instagrammerin

Hannover. Instagrammerinnen und Instagrammern, die ihr Leben wie ein offenes Buch online darstellen, schlägt nicht selten eine Mischung aus Spott und Neid entgegen. Vor allem der noch relativ junge Berufsstand der Social-Media-Influencerinnen und -Influencer steht immer wieder in der Kritik dafür, mit Likes und Werbepartnerschaften seelenlose bis unmoralische Inhalte zu verbreiten. Doch Geltungsdrang und Reichweitenmaximierung rufen mittlerweile Internetbetrüger auf den Plan.

Diese Erfahrung musste Sheyla Suamy-Kruse machen. Die 56-Jährige hat es in den letzten Jahren geschafft, auf ihrem Instagram-Account @sheylasuamy fast 400.000 Followerinnen und Follower zu versammeln. Tendenz steigend. Das hat die Frau aus Garbsen bei Hannover ihren beiden Yorkshire-Terriern Luz und Arcanjo zu verdanken. Denn das Mutter-Sohn-Gespann ziert so gut wie alle Fotos auf dem Profil. „Das hat ganz harmlos angefangen, doch immer mehr Menschen sind mir gefolgt“, so die Deutsch-Brasilianerin. Seitdem gibt es die Hunde im Schnee, die Hunde im Auto, die Hunde in Klamotten, die Hunde hier, die Hunde da.

Erpresser will 3000 Euro Lösegeld

Bis zum 20. März. An diesem Tag tappte Suamy-Kruse in die Falle von Internetbetrügern. In ihren Mails fand sie eine Nachricht: Sie haben einen sogenannten blauen Haken „gewonnen“. Das Symbol im Profil weist Nutzerinnen und Nutzern die Echtheit nach. Es ist reichweitenstarken Personen vorbehalten. Eigentlich soll es Profilkopien und Missbrauch verhindern. Doch genau das Gegenteil trat ein.

Die Insta-Terrier: Mutter Luz (links) und Sohn Arcanjo. © Quelle: Sheyla Suamy-Kruse

Inzwischen sagt Suamy-Kruse, dass sie einen Aussetzer hatte, als sie dem Absender der Mail ihre Zugangsdaten zuschickte. Die Aussicht auf den blauen Haken ließ sie alle Vorsicht vergessen. Kurz darauf war ihr Account weg. Keine 15 Minuten später, so erzählt es die 56-Jährige, schrieb ihr eine fremde Person: Ihr Profil sei gekapert worden. Nur gegen 3000 Euro bekäme sie es zurück.

LKA warnt vor Betrugsmasche

Das versucht sie nun schon seit Wochen. Sie hat Anzeige bei der Polizei erstattet, etliche Nachrichten an Instagram geschrieben, Bekannte um Hilfe gebeten. Auch mit dem Erpresser hat sie Kontakt – aber kein Geld überwiesen.

Die 56-Jährige ist nicht die einzige Betroffene. Beim Landeskriminalamt Niedersachsen (LKA) ist die Masche bekannt. „Diese kommt in Einzelfällen vor und trifft besonders Personen mit vielen Followerinnen und Followern, die dadurch oder bereits durch andere Tätigkeiten in der Öffentlichkeit stehen, aber gegebenenfalls keine professionelle Unterstützung zum Beispiel durch ein Management haben“, sagt ein Sprecher auf Anfrage. Genau das trifft auf Suamy-Kruse zu.

„Das war gut für mein Ego“

Mit dem sogenannten Phishing versuchen die Täter auf unterschiedlichen Arten, an Passwörter von Nutzerinnen und Nutzern zu kommen. Neben sozialen Medien betrifft das laut LKA auch Onlineshops oder Banking. In oft täuschend echt wirkenden Nachrichten gaukeln die Betrüger zum Beispiel Geldgewinne vor. Dabei hoffen sie, dass ihre Opfer Zugangsdaten preisgeben.

Fährt mit ihren Terriern durch ganz Deutschland: Sheyla Suamy-Kruse. © Quelle: Sheyla Suamy-Kruse

Das LKA rät Betroffenen unbedingt davon ab, Lösegeld zu zahlen. Das hat Suamy-Kruse auch nicht vor. Doch der Verlust ihres Profils hat sie hart getroffen. Bis zu einem Unfall war die 56-Jährige als Busfahrerin tätig. Seit dem Crash ist sie nicht mehr arbeitsfähig. Das positive Feedback und die schnell wachsende Gefolgschaft hätten sie erfüllt. „Das war gut für mein Ego“, sagt sie. Bald gehörte das Betreiben ihre Accounts zu ihrem Leben „wie Essen und Trinken“.

„Fange nicht wieder von vorne an“

Geld hat Suamy-Kruse nie mit Instagram verdient. Im Gegenteil: Sie habe viel in Technik investiert, sei mit den Hunden durch ganz Deutschland gereist, um neue Fotos zu machen. „Jetzt fühle ich mich wie tot“, sagt die 56-Jährige. Die Hoffnung, ihren Account vielleicht doch noch wiederzubekommen, ruht nun auf der Hilfe von Instagram und den Ermittlungen der Polizei. „Ich fange nicht wieder von vorne an“, sagt sie.

Dieser Artikel erschien zuerst bei der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“.