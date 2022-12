2022 geht zu Ende: Wie haben Sie das Jahr erlebt?

2022 geht zu Ende, hinter uns liegt ein bewegtes Jahr. Doch wie sah es bei Ihnen ganz persönlich aus? Wir möchten von unseren Lesern wissen, was sie 2022 beschäftigt hat – und was sie sich für 2023 wünschen. Stimmen Sie jetzt ab.

2022 war das Jahr von Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine und Affenpocken, umstrittenen Klimaprotesten, mutigen Demos im Iran, dem Tod der Queen und der Energiekrise. Und noch immer beherrscht Corona Teile unseres Lebens.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Viele Themen werden uns auch im Jahr 2023 beschäftigen, einige kommen hinzu, von denen wir an der Schwelle des neuen Jahres noch gar nicht denken können. Doch nicht nur das Negative überwiegt. Wir möchten von Ihnen wissen, wie Sie Ihr Jahr 2022 einschätzen und wie Sie persönlich auf das neue Jahr 2023 blicken.

Krieg, Corona, Inflation: Themen, die 2022 bewegten

Das Jahr 2022 bleibt unbestritten mit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine in Erinnerung. Es begann am 24. Februar: Damals griff Russland sein Nachbarland Ukraine an. Zu Beginn konnten sich viele Menschen so einen Krieg in Europa kaum vorstellen. Doch bis heute reichen die Auswirkungen bis in unseren Alltag. Aber auch die Klimakrise ist ein Dauerthema: Dürre und Trockenheit in den Sommermonaten, Protest von Klimaaktivisten durch das gesamte Jahr hinweg.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch das Thema Corona ist nach wie vor präsent. Anfang September hat der Tod der britischen Königin die Welt in vielen Teilen stillstehen lassen. Welches Thema hat Sie am meisten bewegt?

Das neue Jahr 2023

2023 steht in den Startlöchern. Mit guten Wünschen und Vorsätzen werden viele Menschen in die Silvesternacht starten. Mehr Sport, gesünder essen, mehr Zeit für Freunde und Familie: Jedes Jahr zu Silvester fassen wir aufs Neue gute Vorsätze. Doch werden sie auch eingehalten? Wir möchten von Ihnen wissen, wie Sie auf das neue Jahr blicken: mit Gelassenheit oder doch mit mehr Sorgen vor Krieg, Inflation und der politischen Lage?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was wird ihr Highlight in 2023?

Jeder für sich wird – ungeachtet von den Problemen unserer Zeit – mit dem Jahr 2023 ein besonderes Erlebnis verbinden. Es wird hoffentlich ein positives sein: ein neuer Job oder die Reise an das Traumziel, die Hochzeit mit der oder dem Liebsten oder vielleicht wird das Familienglück mit neuem Nachwuchs perfekt. Wir möchten gerne von Ihnen wissen: Was könnte Ihr Highlight im Jahr 2023 werden?

Ausblick: Was steht 2023 an?

Ein neues Jahr ist fast wie eine Wundertüte. Man weiß nicht, was drin steckt. Aber nur fast. Denn einige spannende Ereignisse stehen für das Jahr 2023 schon fest. Ein wichtiger Schluss steht für den 15. April an. An diesem Tag werden die letzten drei deutschen Atomkraftwerke abgeschaltet. Sie stehen im Emsland, in Bayern und in Baden-Württemberg. Am 6. Mai wird Charles III. in London die Krone aufgesetzt. Neuer König von Großbritannien ist er bereits seit einigen Monaten, doch erst 2023 werden er und seine Frau Camilla gekrönt.

Die umstrittene Fußball-WM in Katar ist erst seit wenigen Tagen Geschichte - im Sommer steht jedoch schon das nächste Turnier an. Mitten im Sommer (20. Juli bis 20. August) treten die Frauen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland an.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

2023 wird wieder gewählt in Deutschland: Die Pannen-Wahl von Berlin wird am 12. Februar wiederholt. Am 14. Mai wird im kleinsten Bundesland, in Bremen, ein neuer Landtag gewählt. Übrigens dürfen dort und in Berlin auch Jugendliche ab 16 Jahren ihre Stimme abgeben. Das gilt bei den Landtagswahlen im Herbst in Bayern und in Hessen nicht. In diesen Bundesländern haben nur Erwachsene Stimmrecht.

Von RND/aab/axl/jad