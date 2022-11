Ein etwas anderer Einbruch hat sich am Donnerstagmorgen in Großhansdorf ereignet: Die Polizei hatte einen 23-jährigen Hamburger im Wohnzimmer gefunden – schlafend mit seinem Diebesgut im Rucksack.

Ein 23-jähriger Hamburger ist am Donnerstag vorläufig von der Polizei festgenommen worden. Er wurde alkoholisiert in einem Einfamilienhaus gefunden – mit Diebesgut.

Großhansdorf: Polizei stellt schlafenden Einbrecher in Einfamilienhaus

Großhansdorf. So leicht ist die Arbeit für Beamte der Polizeidirektion Ratzeburg wohl selten gewesen: Am Donnerstagmorgen nahmen sie einen 23-Jährigen Hamburger fest, der schlafend im Wohnzimmer eines Einfamilienhauses in Großhansdorf aufgefunden wurde. Neben ihm stand ein Rucksack mit Diebesgut.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Tatverdächtiger war alkoholisiert

Nach derzeitigem Erkenntnisstand der Polizei meldeten Bewohner der Straße Pinnberg um 6.15 Uhr, dass sie ein lautes Klirren gehört hätten. Polizeibeamte rückten aus und stellten bei einem unbewohnten Einfamilienhaus ein gewaltsam geöffnetes Kellerfenster fest. „Bei der Absuche des Hauses fanden sie einen 23- jährigen Hamburger schlafend auf dem Wohnzimmerfußboden. Neben ihm lag sein mit Stehlgut gefüllter Rucksack“, teilt Polizeisprecherin Jaqueline Fischer mit. Der Hamburger sei geweckt und vorläufig festgenommen worden. Die Beamten nahmen Anzeichen einer Alkoholisierung wahr, und ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 1,91 Promille. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Lübeck wurde der Beschuldigte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Von lip/pm