Gedenken an NS-Opfer

Die angehenden Gästeführer in Bad Segeberg waren von einem Rundgang mit Axel Winkler zu den Stolpersteinen so beeindruckt, dass sie sich entschlossen, einen weiteren Gedenkstein zu finanzieren. Er wird im November verlegt. Stadthistoriker Winkler kündigte zudem weitere Aktionen an.