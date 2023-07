Regionalexpress bleibt in Brandenburg auf offener Strecke stehen: 330 Passagiere werden evakuiert

Birkenwerder. Ein Regionalexpress ist am Sonntag-Abend bei Birkenwerder in Brandenburg liegen geblieben. Etwa 330 Zuggäste mussten bei hochsommerlichen Temperaturen über die Gleise evakuiert werden. So die erste Nachricht am Abend. „Die Feuerwehr befindet sich in einem Hilfeleistungseinsatz“, heißt es auf der Facebookseite der Feuerwehr Birkenwerder. Nach Informationen der „Märkischen Allgemeinen Zeitung“ soll die Oberleitung einen Schaden abbekommen haben. Die RE 5 konnte nicht weiterfahren.

Weiterhin heißt es, dass es eine verletzte Person gegeben hat. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht. „Durch einen technischen Defekt kam die Bahn zum Stehen“, schreibt die Feuerwehr weiter. „Da die Fahrgäste bei den hohen Temperaturen evakuiert werden müssen, werden genügend Einsatzkräfte benötigt.“ Es heißt sogar, dass von den Passagieren eine Fensterscheibe eingeschlagen wurde, weil die Klimaanlage ausgefallen war und die Temperaturen im Zug sehr hoch gewesen sein sollen.

Die Reisenden wurden mit Wasser versorgt, sagt Einsatzleiter der Feuerwehr Birkenwerder, Wolfgang Lange. „Auch für uns war das kein Routineeinsatz.“ Die Lage sei am Anfang sehr unübersichtlich gewesen. „Wir wussten nicht, wie Verletzte es gab, deshalb wurde auch der Rettungsdienst umfangreich alarmiert“, so Lange weiter.

Die Feuerwehren aus Hohen Neuendorf und Birkenwerder waren im Einsatz. Auch der Katastrophenschutz, der Einsatzleitwagen vom Landkreis, die Bereitschaftspolizei und Bundespolizei waren vor Ort.

Der Zugverkehr läuft bereits wieder. Der liegen gebliebene Zug steht aber noch an der Unglücksstelle. Die Passagiere wurden mit Bussen und Taxis weitergefahren.

Dieser Text ist zuerst in der „Märkischen Allgemeinen Zeitung“ erschienen.