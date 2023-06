Erneute „Reichsbürger“-Razzia bei Anhängern von Heinrich XIII. Prinz Reuß

Im Umfeld der „Reichsbürger“-Gruppe um Heinrich XIII. Prinz Reuß hat es einem Medienbericht zufolge erneut eine Razzia gegeben. Laut „Spiegel“ durchsuchten Ermittlerinnen und Ermittler am Dienstag Wohnungen von fünf Beschuldigten in Baden-Württemberg und Niedersachsen – es bestehe der Verdacht der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft bestätigte dem Magazin die Durchsuchungen, nannte den Angaben zufolge aber keine Details.

Laut „Spiegel“ fanden die Durchsuchungen in Aldingen, Empfingen, St. Johann, Ebersbach an der Fils und Tübingen in Baden-Württemberg sowie in Hameln in Niedersachsen statt. Festnahmen habe es keine gegeben. Dem Bericht zufolge stand die Razzia im Zusammenhang mit der geplanten Aufstellung sogenannter Heimatschutzkompanien, mit denen die Gruppe nach Überzeugung der Sicherheitsbehörden politische Umsturzfantasien umsetzen wollte.

Zuletzt hatte die Bundesanwaltschaft gegen 63 sogenannte Reichsbürger um Heinrich XIII. Prinz Reuß ermittelt, Ende Mai waren nach Angaben der obersten Anklagebehörde in Deutschland eine Frau im Bodenseekreis, ein Mann im Landkreis Freudenstadt sowie ein Mann im Landkreis Harburg festgenommen worden.

Gruppe wollte das politische System in Deutschland stürzen

Die Bundesanwaltschaft hatte Anfang Dezember 25 Verdächtige in Deutschland, Österreich und Italien festnehmen lassen, darunter frühere Offiziere, Polizeibeamte und eine ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete. Weitere Beschuldigte gerieten anschließend ins Visier. Die Einsatzkräfte stellten unter anderem zahlreiche Waffen sicher. Zwei Haftbefehle wurden zwischenzeitlich außer Vollzug gesetzt.

Die Gruppe soll vorgehabt haben, das politische System in Deutschland mit Waffengewalt zu stürzen und eine neue Regierung zu installieren. Es habe einen militärischen Arm gegeben, der Waffen beschaffen sollte. Die Beteiligten hätten auch Tote in Kauf genommen.

