﻿Weil sie „Reichsbürgerin“ ist: Jugendamt entzieht Mutter das Sorgerecht für ihre Kinder

Julia Mayer will ihren Kindern eine gute Mutter sein. Das beteuert sie immer wieder. Aber Gedankengut, das man gemeinhin der Querdenker- und Reichsbürgerszene zuordnet, zieht die Impfgegnerin immer mehr in ihren Bann. Am Ende nimmt ihr das Jugendamt der Region Hannover ihre Kinder weg. Wie konnte es dazu kommen?

Zum Beten trägt Julia Mayer (Name von der Redaktion geändert) ihr Halstuch immer über dem Kopf. In ihrem Wohnzimmer, in dem in jeder Ecke etwas von ihrer Leidenschaft für Esoterik und Spirituelles kündet, hat sich die Frau einen kleinen Altar mit Dingen eingerichtet, die ihr wichtig sind.

Hannover. Julia Mayer, die in Wirklichkeit anders heißt, liebt ihre Kinder. Man hört es ihrer Stimme an, wenn sie über sie spricht. Wenn sie stockt – und lange nicht weiterreden kann, weil sie ihre ganze Kraft braucht, um die Tränen zurückzuhalten, wenn es darum geht, dass sie sie verloren hat. Am Klingelschild ihrer Wohnung ist immer noch ein Schild mit den Vornamen der Kinder angebracht. Überall in ihrer Wohnung hängen Bilder von ihnen, am Kühlschrank, an einem kleinen Altar im Wohnzimmer, vor dem sie meditiert und betet. An einer Wand hängt ein riesengroßes Foto in Schwarz-Weiß, das wohl am Ehesten ihrem Bild von ihrer Familie entspricht. Julia Mayer sieht man darauf, eingerahmt von ihren Kindern. Die beiden, ein elfjähriger Junge und ein neunjähriges Mädchen, schmiegen sich eng an die Mutter. Ihre Gesichter berühren sich. Vertraut sieht das aus. Alle drei lachen.

Es ist ein Zustand, der seit fast einem Dreivierteljahr Vergangenheit ist. Seit dem 1. März 2022 leben die Kinder beim Vater. Julia Mayer hat nach eigenen Angaben nicht einmal mehr Telefonkontakt. Eine Richterin des Amtsgerichts Wennigsen hat die Kinder mit Hilfe von Polizei, Gerichtsvollzieher und Jugendamt wegen „akuter Kindeswohlgefährdung“ in Obhut nehmen lassen.

„Corona war ein Riesenintelligenztest für alle Eltern“

Warum? Für Mayer steht außer Zweifel, dass ihre Kinder aufgrund ihrer massiven Kritik an den Corona-Maßnahmen aus ihrem Haushalt „entführt“ wurden. Ihre Kinder seien abgeholt und zu nicht verwertbaren Aussagen gezwungen sowie zwangsgeimpft worden. Dabei hinterließen Masken sowie die Tests schwere gesundheitsgefährdende Schäden bei Kindern, glaubt sie. Corona sei „ein Riesen-Intelligenztest, bei dem ganz viele Eltern durchgefallen sind, Eltern, die der Masse blindlings folgen“, sagt sie. Die Regionsverwaltung legt Wert auf die Feststellung, dass sie wegen der Missachtung von Corona-Regeln und/oder gesetzlicher Impfvorschriften noch nie ein Kind aus einer Familie genommen habe. Bei der Beurteilung einer Kindeswohlgefährdung seien andere, sehr individuelle Faktoren maßgeblich. Konkret zu Julia Mayer äußert sie sich aus Datenschutzgründen nicht, ebenso wenig wie das Amtsgericht oder die Schule der Kinder.

„Reichsbürger, Nazi, Schwurbler, Querdenker – all diese Begriffe hat man mir schon als Kosenamen gegeben, für das, was ich tue“, sagt Julia Mayer: „Dabei bin ich einfach eine Mutter, die sich informiert, bevor sie ihren Kindern etwas aufdrückt. Das ist mein Job als Mutter, das ist meine Pflicht.“

„Ich lasse mich davon nicht abbringen, für die Menschenrechte und für den Kinderschutz auf der ganzen Welt zu kämpfen“, sagt Julia Mayer. Ein kleines Kristall, das die Figur der Justitia zeigt, symbolisiert diesen Kampf für Gerechtigkeit für sie. © Quelle: Katrin Kutter

Aber so einfach ist es nicht. Das wird deutlich, wenn Mayer ihren Rechtsbeistand nennt. Ein unglaubliches Wissen schreibt die 46-Jährige Mustafa Selim Sürmeli aus dem niedersächsischen Stade zu. Beispiellos trete er für die Menschenrechte, für den Frieden, für den Schutz der Kinder ein. Julia Mayer begegnet dem ehemaligen Programmierer zunächst im Internet, wo er das Format „Menschenrecht TV“ betreibt. Die Frau, deren Wohnung in jeder Ecke von einer intensiven Beschäftigung mit Esoterik und Spiritualität kündet, hat sich auch lange mit Menschenrechtlern wie Mahatma Gandhi beschäftigt. Sie ist so beeindruckt von den Botschaften des Mannes aus Stade, dass sie ihn spontan zu Hause besucht. Sie sei eine verzweifelte Mama, die ihre Kinder zurückhaben wolle und alles dafür tue, erzählt sie ihm. Seitdem helfe der freundliche Mann ihr, ihre Ansprüche gegenüber den Behörden durchzusetzen.

Rechtsbeistand von Mayer ist bekannter Reichsbürger aus Stade

Tatsächlich sind diese "Ansprüche" aber Teil des Problems. Nicht genug damit, dass Sürmeli bei den Behörden in Stade als notorischer Querulant verschrien ist. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens spricht der damalige Direktor des Amtsgerichts Stade nach Angaben einer Sprecherin 2010 sogar ein Hausverbot gegen ihn aus. Sürmeli gehört nach Informationen dieser Zeitung nicht zu der Gruppe der festgenommenen Reichsbürger bei einer bundesweiten Razzia in der vergangenen Woche. Aber er ist den Verfassungsschutzbehörden in Bund und Ländern "seit vielen Jahren bekannt", wird beispielsweise vom Niedersächsischen Verfassungsschutz den "Reichsbürgern und Selbstverwaltern" zugeordnet. Sürmeli sei selbst ernannter "Hochkommissar für Menschenrechte" und Gründer der Reichsbürgerorganisation "Amt für Menschenrechte", heißt es auf Anfrage. Anhänger seiner Organisation bestritten die Legitimität der Bundesrepublik Deutschland, bezeichneten diese als "Firma" oder als faschistischen Unrechtsstaat, heißt es weiter. Das "Amt für Menschenrecht" erhebe den Anspruch, angebliche Menschenrechtsverletzungen zu dokumentieren und "Betroffene" gegenüber staatlichen Institutionen zu unterstützen.

In ihrem verschneiten Garten wächst ein Haselnussbaum, mit dessen Zweigen Julia Mayer ihre Wohnung schmückt. © Quelle: Katrin Kutter

„Wir werden alle in ein schlechtes Licht gerückt“

Julia Mayer ist so eine Betroffene. Mit kleinen Geldbeträgen unterstützt sie einen „Kinderschutzbund im Zivilschutz der Schutzmacht“, der wie so viele von Sürmelis Organisationen unter ein- und derselben Adresse in Stade firmiert. Sie weiß, wie er vom Verfassungsschutz eingeschätzt wird. „Wir werden alle in ein schlechtes Licht gerückt, obwohl wir für eine gute Sache kämpfen“, sagt sie. Man kann anhand ihrer Unterlagen gut nachvollziehen, wie Kommunikation scheitert, wenn jemand die Legitimität der Bundesrepublik Deutschland leugnet und zugleich auf Behördenkontakt angewiesen ist.

Mayer nennt Anwälte „fremde Agenten“, das Amtsgericht Wennigsen eine Firma, die BRD eine Regierungskooperation im Bankrott unter Treuhandverwaltung. Sie stellt Restitutionsansprüche gegen das Land Niedersachsen, die BRD und andere Behörden, fordert in ihrem Sorgerechtsstreit Schadenersatz in Millionenhöhe von Richtern, Jugendamtsmitarbeitern, Anwälten oder dem Verfahrensbeistand. Bis zum Äußersten geht Mayer bei der Ablehnung des Staates bislang nicht: Derzeit bezieht die krankgeschriebene Frau Hartz-IV-Leistungen. Aber sie erscheint nicht zu Terminen, weil „die Firma BRD“ oder „die Firma Amtsgericht“ für ihren Fall gar nicht zuständig seien. Eine Konsequenz: Ein Gutachten, sonst zumeist Voraussetzung für einen Sorgerechtsentzug, fordert das Amtsgericht gar nicht mehr an, weil keine Kommunikation möglich ist. Eine weitere ist, dass sie nach Angaben des Anwalts des Kindesvaters, Hans-Peter Ryssel, mit einer Beschwerde im Sorgerechtsstreit um ihre Kinder vor dem Oberlandesgericht Celle scheitert, weil sie lediglich mitteilt, dass sie das Gericht sowie die BRD insgesamt als zuständige Institution ablehnt. „Es gibt hier einen Rechtsstaat, wenn man dessen Prinzipien konsequent ignoriert, muss man sich am Ende nicht wundern, wenn man scheitert“, sagt Ryssel.

Wo ursprünglich Homeschooling geplant war, steht jetzt Unterrichtsmaterial und Spielzeug, das unberührt bleibt, weil die Kinder nicht mehr da sind. © Quelle: Katrin Kutter

Entscheidend dafür, dass Julia Mayer ihre Kinder nicht behalten kann, ist aus Sicht des Kindesvaters und der Behörden aber etwas anderes. Mayer kündigt in der Pandemie den Besuch in der „Firma“ Schule. Von September 2021 bis zur Inobhutnahme im März 2022 behält sie sie nach eigenen Angaben fast immer zu Hause, zuvor hat sie sie schon unregelmäßig geschickt. Die Grundschule mahnt sie ab, schaltet eine Schulsozialarbeiterin ein, erwirkt sogar Bußgeldbescheide. Die Schulpflicht sei eine Schulbesuchspflicht in einer öffentlichen oder einer anerkannten Privatschule, schreibt sie an Mayer. Kinder hätten ein Recht auf Bildung, die die Kindesmutter ihren Kindern schlicht verwehre, Die Leistungen der Kinder fielen massiv ab. Die Behörden befürchten zudem, dass die Mutter eigene Ängste in Bezug auf Masken oder Nasentests auf die Kinder projiziert – und diese leiden. Soziale Isolation könne die Folge sein. Julia Mayer argumentiert, sie wolle ihre Kinder nicht zwingen, Masken zu tragen und sich testen zu lassen. Alles, was unter Zwang geschehe, sei eine Form von Gewalt. Sie wolle die Kinder im Homeschooling selbst unterrichten, es gebe eine Bildungspflicht, aber keine Schulpflicht. Offenbar hält sie über den Messengerdienst Telegram eine Zeitlang Kontakt mit gleichgesinnten Müttern. Sie habe dem Druck der Behörden aber als Einzige stand gehalten, sagt sie.

„Die bekannten Manipulationsmedien sagen nicht die Wahrheit“

Wie kommt sie darauf, dass Masken und Tests für Kinder gefährlich sind? Mayer verweist auf ein Papier, das im Herbst 2020 im Internet vielfach geteilt und der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) zugeordnet wird. Die DGUV distanziert sich öffentlich mehrfach von dem Papier, das bei der Verwendung einer Mund-Nasen-Bedeckung „ein sehr wahrscheinliches und unzumutbares Risiko insbesondere für Kinder“ konstatiert. Zudem suggerieren die Autoren, Masken könnten zu einer „CO2 -Vergiftung“ führen. Faktenchecks des Recherchekollekivs „Correctiv“, die im Netz leicht zu finden sind, widerlegen beides. Warum glaubt sie ihnen nicht? „Glaube nichts, hinterfrage alles“, sei ihr Lebenscredo, sagt sie. Nur weil es „die allseits bekannten Manipulationsmedien“ erzählten, sei es nicht die Wahrheit.

Mustafa Selim Sürmeli vertreibt Bücher wie dieses über Völkerrechtsvorschriften. Er verkauft es über das „Internationale Zentrum für Menschenrecht“, das wie viele andere seiner Organisationen unter ein- und derselben Adresse in Stade seinen Sitz hat. © Quelle: Katrin Kutter

Das tiefe Misstrauen gegenüber dem Staat, in dem sie lebt, mag auch damit zusammenhängen, dass sie aus der ehemaligen DDR stammt. Sie selbst habe sich nicht verfolgt gefühlt, sie sei zu jung gewesen. Aber der Vater habe sich überwacht gefühlt, ein Onkel sei bei der Stasi gewesen. Das habe sich ihr vermutlich auch unbewusst vermittelt. Mayer, eine zierliche Frau, die ausgebildete Sicherheits-Fachkraft und Kindertagespflegerin ist, erlebt in der früheren DDR die massive Impfpflicht dort. Gegen Polio, Diphtherie, später Masern, Mumps, Röteln war das Impfen anders als in Westdeutschland Pflicht. Man habe in der Schule Schlange stehen müssen und sei dann nur in Unterwäsche bekleidet in einem dafür hergerichteten Klassenraum geimpft worden. Das Impfen sei schmerzhaft, der Vorgang demütigend gewesen.

Julia Mayer postet Video des inhaftierten Reichsbürgers Maximilian Eder

Julia Mayer hat seit vielen Jahren keinen Fernseher mehr, öffentlich-rechtliche Nachrichten empfängt sie offenbar nicht. Wer länger mit ihr in Kontakt ist, bekommt zeitweilig im Minutentakt Meldungen aus dem Internet, die gemeinhin der Querdenkerszene zugeordnet werden. Sogar ein Video des ehemaligen Bundeswehr-Oberst Maximilian Eder zu Erfolgen im Kampf gegen die Pädokriminalität teilt sie – wenige Tage, nachdem der Mann bei einem der größten Antiterroreinsätze als Mitglied einer Gruppe von Reichsbürgern in Italien festgenommen worden ist. Warum lässt sie dessen Verhaftung nicht an seinen Überzeugungen zweifeln? Sie kenne die Gruppierung aus dem Internet und distanziere sich von ihr. Aber den Kampf gegen Pädophile wolle sie unterstützen.

„Es gibt keinen einzigen Grund mir meine Kinder wegzunehmen“

Ist ihr klar, dass ihre radikale Haltung vermutlich wesentlich beigetragen hat, dass sie ihre Kinder verloren hat. War es das wert? Julia Mayer wendet sich ab. Weint. „Es gibt keinen einzigen Grund, mir meine Kinder wegzunehmen. Ich habe mich an jedes Gesetz gehalten. Ich lasse mich davon nicht abbringen, für die Menschenrechte und für den Kinderschutz auf der ganzen Welt zu kämpfen“, sagt sie dann. Der Anwalt des Kindesvaters dagegen überlegt, ein Annäherungsverbot gegen Mayer zu erwirken. „Die Kinder hatten unheimlich viel nachzuholen und fühlen sich jetzt zu Hause“, sagt er. Das müsse man schützen.

Dieser Artikel erschien zuerst in der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ (HAZ).