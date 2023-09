Reinhold Messner verliert zwei Rekordtitel im Guinnessbuch – und reagiert gelassen

"Es ist eine große Ehre in meinem Leben"

Usher tritt beim nächsten Super Bowl in der Halbzeitshow auf

In etwas mehr als vier Monaten findet in Las Vegas der nächste Super Bowl statt. In der Halbzeitshow soll Usher den Fans im Stadion einheizen. Der US-Star freut sich auf den einmaligen Auftritt.