﻿Rekord-Spender aus Siegen: Warum Manfred Schaller gerne auf rund 105 Liter Blut verzichtete

210 Mal hat Manfred Schaller in seinem Leben bereits Blut gespendet – so oft wie kein Zweiter in Siegen. Der Rekord ist für ihn aber kein Grund, einen Gang zurückzuschalten: Der nächste Termin ist schon im Kalender eingetragen. Welcher Zufall zum ersten Aderlass führte und wo man in Siegen fast täglich Blut spenden kann.

Manfred Schaller spendet aus Überzeugung Blut – 210 Mal hing er bereits am Tropf.

Siegen. „Natürlich werde ich nicht gerne gestochen. Wer wird das schon?“, fragt Manfred Schaller schmunzelnd. Trotz seiner Abneigung gegen Stiche hat er bereits unzählige Male seinen Arm Richtung Nadel gestreckt – 210 Mal, um genau zu sein. Und das freiwillig und mit einem Lächeln auf den Lippen.

Denn Blutspenden ist für den Siegener eine Selbstverständlichkeit. Die Premiere liegt fast 50 Jahre zurück. August 1974. Oder September? Schaller ist sich nicht sicher. „Ich war 20 Jahre alt und habe mit meinem Vater auf der Terrasse an unseren Fahrrädern geschraubt“, erinnert er sich.

Erste Blutspende im Sommer 1974

Währenddessen sei ein Fahrzeug des Deutschen Roten Kreuzes durch die Straße gefahren und habe die Anwohner zum Spenden animiert. „Meine Mutter rief ‚Habt ihr das nicht gehört? Macht euch mal los‘ vom Balkon, und wir brachen auf Richtung Albertus-Magnus-Schule. Die Spende verlief ohne Komplikationen, ich war topfit.“

Damals durfte man zweimal pro Jahr spenden, heute hängt Schaller sechsmal jährlich an der Nadel. In und um Siegen kennt er mittlerweile alle Adressen des DRK. „Die Termine sind eine tolle Gelegenheit, um die Region kennenzulernen“, so der 68-Jährige. „Je nach Entfernung gehe ich zu Fuß oder schwinge mich aufs Rad. Längere Strecken lege ich mit dem Motorrad oder dem Auto zurück.“

Im Wittgensteiner Land, in Waldbröl und in Morsbach sei er beispielsweise schon gewesen. „Immer wieder entdeckt man Orte, die man noch nicht kennt“, erklärt Schaller. „Und trifft auf die unterschiedlichsten Menschen. Es haben sich schon zahlreiche interessante Gespräche ergeben.“ Nachdem der letzte Tropfen Blut in den Kunststoffbeutel geflossen ist, stärkt man sich gemeinsam bei belegten Broten und Nudelsalat. „Das gehört einfach dazu.“

Mit 210 Blutspenden hält der Siegener den kreisweiten Rekord – niemand hat sich häufiger für den guten Zweck piksen lassen. Vor ihm liegen etliche Urkunden und vergoldete Anstecknadeln. 100, 150, 200 ... Die Auszeichnungen markieren die blutigen Meilensteine der vergangenen Jahrzehnte.

15.000 Blutspenden werden täglich benötigt

Ob er stolz darauf ist, so lange am Ball geblieben zu sein? „Nein, eigentlich nicht. Das ist ja keine Leistung im eigentlichen Sinne. Man muss nur hingehen“, winkt der 68-Jährige ab. Täglich werden deutschlandweit 15.000 Blutkonserven benötigt.

„Ich freue mich, dass ich Menschen helfen und der Gemeinschaft etwas zurückgeben kann. Auch in meinem Umfeld konnte ich schon den ein oder anderen begeistern.“ Der Zeitaufwand sei überschaubar. „Eine Spende dauert zwischen 30 und 60 Minuten. Wir sprechen also über sechs Stunden pro Jahr. Ich meine, das müsste drin sein. Vorausgesetzt natürlich, man ist körperlich und gesundheitlich in der Lage, sein Blut zu spenden.“

Die eigene Blutgruppe? Häufig große Unbekannte

Wenn Schaller nach seiner Blutgruppe gefragt wird, kommt die Antwort wie aus der Pistole geschossen: „B positiv“. Die Tatsache, dass ein Großteil der Bevölkerung die eigene Blutgruppe nicht kennt, stimmt ihn nachdenklich. „Die Information rettet im Notfall Leben. Wer kann, sollte also mindestens einmal im Leben Blut spenden. Dann erfährt er zumindest seine Blutgruppe.“

Er selber habe bisher noch keine Transfusion benötigt. „Bis jetzt hatte ich immer Glück“, so der 68-Jährige, der stets einen sehr aktiven Lebensstil pflegte. „Bergsteigen, Tauchen, Fallschirmspringen, Eisschwimmen ... Ich habe sportlich schon fast alles ausprobiert und mache regelmäßig Dinge, die mit einem gewissen Risiko behaftet sind. Sollte es doch zu einem Notfall kommen, bin ich sicher, dass eine passende Konserve für mich auf Lager ist.“

Tagesaktuelle Blutspendetermine unter www.blutspendedienst-west.de/blutspendetermine