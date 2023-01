﻿Enkel schaltet Kontaktanzeige für Opa – und der findet die große Liebe

Mit Mitte 60 in den siebten Himmel? Heinz Schumacher aus der Nähe von Wittstock hat nicht mehr daran geglaubt, das änderte auch die heimliche Kontaktanzeige seiner Familie nicht. Doch dann rief sie an. Interessentin Nummer 65.

Wittstock. Heinz Schumacher will eigentlich gerade aufgeben. Nach mehr als 60 Anrufen und drei ergebnislosen Dates hat der 65-Jährige genug von der Partnerinnensuche. Die vielen Frauennamen auf seiner Liste, die unzähligen Telefonate, „das war einfach zu doll“, sagt er, „da weiß man irgendwann gar nichts mehr, will nur noch seine Ruhe.“ Trotzdem hebt er ab, als an jenem Märzabend auf seinem Handy die nächste unbekannte Nummer schrillt. Am anderen Ende der Leitung Interessentin Nummer 65. Die unerwartete große Liebe.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sie soll in diesem Text Miss Bruno heißen. Bruno, wie ihr Yorkshire Terrier. Aus Angst vor Tratsch möchte sie anonym bleiben, ihre Geschichte nur mit geändertem Namen erzählen. Dabei sitzt sie neben ihm auf einer Bank im Garten seines Einfamilienhauses bei Wittstock im Landkreis Ostprignitz-Ruppin in Brandenburg. Er sportlich und schmal, ein bisschen Schelm, ein bisschen Hallodri. Sie dunkles gepflegtes Haar, glitzernde Kette, das Herz auf der Zunge. Beide Mitte 60 – und verliebt wie die Teenager.

Alles beginnt mit einer Kontaktanzeige in der Zeitung

Doch wie gelingt die späte große Liebe? Wie findet man sich mit Mitte 60 auf dem Land? Wie fängt man nach einer jahrzehntelangen Ehe neu an? „Mit Mut“, sagt sie. „Mit Glück“, sagt er. „Und mit dem entscheidenden Funken Zufall.“ In ihrem Fall war es ein Artikel in der „Märkischen Allgemeinen Zeitung“ (MAZ). Thema: Heinz Schumacher und seine Suche nach der Liebe – oder: die Geschichte hinter einer Kontaktanzeige.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Heimlich schaltete Mareike Schumacher Anfang 2022 für ihren Vater Heinz diese Kontaktanzeige. © Quelle: Anna Sprockhoff

„Hallo! Mein Opa nennt mich Bolle. Ich bin 20 Monate alt und suche für meinen Opa eine Partnerin.“ So beginnt die Anzeige, die Heinz Schumachers Tochter Mareike Anfang 2022 heimlich für ihn in der „MAZ“ schaltet. „Wer erobert Opas Herz?“ So titelt die „MAZ“ kurze Zeit später und erzählt in einem langen Artikel die Geschichte des Witwers. Es geht um den plötzlichen Tod seiner Frau, um Trauer, die Geburt des Enkels, um Einsamkeit und den Mut, es mit Mitte sechzig noch einmal zu wagen: die Suche nach dem ganz großen Glück.

Das erste Telefonat und der holprige Weg zum ersten Date

Als Miss Bruno seine Geschichte liest, hat die 64-Jährige noch nicht einmal angefangen zu suchen. Drei Jahre sind seit dem Krebstod ihres Mannes vergangen, ein neues Glück, eine neue Liebe, „daran hab ich so gar nicht gedacht“. Doch als ihr eine Freundin den Artikel über Whatsapp schickt, sie mit jeder Zeile ein wenig mehr über diesen Heinz Schumacher erfährt, „da passierte was mit mir“, sagt sie. So traurig, einfühlsam und nachdenklich sei die Geschichte gewesen, „außerdem teilen wir das gleiche Schicksal, haben beide unsere Partner verloren“. Miss Bruno lächelt, erst traurig, dann verschmitzt. „Und er hörte sich so nett an.“ Eine Nacht schläft sie darüber, dann greift sie zum Handy. „Was soll’s“, denkt sie, „was hab ich zu verlieren?“

Es klingelt nicht lange, dann ist er am Apparat. „Mit dieser fröhlichen Stimme“, sagt sie, „da musste ich erst mal lachen.“ Die beiden kommen „vom Hundertsten ins Tausendste“, „wir konnten gleich miteinander erzählen“, sagen sie, „über alles und vor allem offen.“ Zum ersten Mal verrät er einer Frau am Telefon, wo genau er wohnt. Und der Zufall will, dass sie nur wenige Dörfer voneinander entfernt aufgewachsen sind. Sie erinnern sich an dieselben Tanzveranstaltungen, dieselben Typen, dieselben Geschichten. Nur einander kennen sie bis zu diesem Abend nicht. Anderthalb Stunden dauert ihr erstes Gespräch, dann ruft seine Tochter ihn zum Abendessen. „Tschüssi“, flötet Heinz Schumacher ins Telefon, „ich melde mich wieder bei dir.“

Heinz Schumacher mit seinem Enkel Bolle beim Spaziergang. Ein Foto von vorne hat der Rentner abgelehnt. „Sonst reden die alle über mich“, sagt er. © Quelle: privat

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Miss Bruno wartet einen Tag. Zwei Tage. Drei Tage. Eine Woche. Vergeblich. Dann ruft sie an, er gesteht: „Ich hab’s verschwitzt.“ Sie sagt: „Okay“, er fragt: „Ja, hast Du denn Interesse?“ Und dann? „Dann ging das los“, sagt er. Dann nahm die Liebe ihren Lauf.

Ein Fischbrötchen und der erste Abend bei ihr

Sie verabreden sich, erst zum Waldspaziergang, danach zum Kaffeetrinken, er schlägt 14 Uhr vor, sie bestellt ihn für 14.30 Uhr, „damit ich vorher noch meinen Mittagsschlaf machen kann“. Sie kommt ein paar Minuten später, er wartet schon, „so’n kleener Zwerg“, sagt sie und grinst. „Eigentlich gar nicht mein Beuteschema.“ Für einen Moment denkt sie sogar darüber nach, ihn stehen zu lassen und vorbeizufahren. „Aber ne“, sagt sie sich, „das kann man ja nicht machen.“

Heinz Schumacher und Miss Bruno gehen also gemeinsam spazieren, dann trinken sie Kaffee, erzählen, erzählen und erzählen, „unsere Schnuten gingen gar nicht mehr zu“. Unterwegs fragt er sie, ob sie ein Fischbrötchen möchte, sie sagt ja und hat dafür den ersten großen Stein bei ihm im Brett. „Weil doch Frauen oft gar nicht so geeicht sind auf Fischbrötchen“, sagt er, „wegen Rollmops und Zwiebeln und so.“ Er kauft ihnen je eins zum Mitnehmen, Miss Bruno schlägt vor, es bei ihr zu Hause zu essen. „Da koch ich uns ‘ne schöne Tasse Tee“, sagt sie und scherzt, als sie in sein überraschtes Gesicht blickt. „Na, Du hast wohl Angst, ich vernasch Dich gleich, was?“

Tanzen auf Rügen und ein neues Zuhause

Als Heinz Schumacher Stunden später nach Hause kommt, wartet seine Tochter schon auf ihn. „So lange ist Papa eigentlich nie unterwegs“, sagt sie, „da hab mir schon so was gedacht.“ Beschwingt tritt er ins Wohnzimmer und strahlt: „Ich hab bei ihr zu Hause sogar schon Fischbrötchen zum Abendbrot gegessen.“ Ein Satz, den Mareike Schumacher nicht vergisst und der ihr genügt, um zu wissen: „Das ist was Ernstes.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Und ja, das mit Miss Bruno und Heinz Schumacher ist etwas Ernstes. So ernst, wie es in der Liebe nur werden kann. Am 11. April, seinem 65. Geburtstag, stellt er sie seiner Familie vor. Als sie im Juli für drei Wochen zur Kur nach Rügen fährt, reist er ihr nach. Jeden Morgen gehen sie gemeinsam zum Strand, jeden Abend tanzen sie eng umschlungen auf der Promenade.

Das Leben gemeinsam wieder entdeckt

Auch bei ihr zu Hause tanzen sie oft in der Küche, sie frühstücken stundenlang, halten gemeinsam Mittagsschlaf, bestellen ihren Kleingarten, gehen baden, Kaffee trinken und spazieren, erkunden die Region. Anfangs ist er noch Gast in ihrer Zweiraumwohnung, bald zieht er ganz ein, „weil’s so schön ist zusammen“. Schauen sie fern, setzt er sich in den Sessel, in dem früher ihr Mann saß, gemeinsam erobern sie sich das Wohnzimmer zurück, das sie nach dem Tod ihres Mannes kaum noch betreten konnte. „Ja“, sagt Miss Bruno, „das ist was Ernstes. Was für den Rest des Lebens.“ Der Heinz sei „so ein Lieber, so ein Netter, so was kenn ich gar nicht. Und …“, sie lächelt verschmitzt, „… ich kann einfach nicht mehr von ihm lassen.“

Und Heinz Schumacher? Der kann sein Glück so richtig noch gar nicht fassen. Als seine Tochter vor einem Jahr die Kontaktanzeige geschaltet hat, hoffte er auf eine bodenständige Frau, eine, die Bolle und seine Familie mit ins Herz schließt, die Verständnis dafür hat, dass er jedes Wochenende seinen behinderten Sohn im Heim besucht. Nach einem Unfall war der Junge als Baby zum Pflegefall geworden, fast 40 Jahre kümmerten sich Heinz Schumacher und seine Frau zu Hause um ihn. Ausgehen, tanzen, Urlaub am Strand, „das konnten wir nie“, sagt er und schaut Miss Bruno an. „Das Leben hab ich erst wieder richtig mit ihr gelernt.“ Sie, sagt er, sei so viel mehr, als er zu hoffen gewagt hat. Eine unerwartet große Liebe eben.

Dieser Artikel erschien zuerst bei der „Märkischen Allgemeinen Zeitung“.