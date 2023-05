﻿Kultrettungsschwimmer an der Ostsee: Lothar Kock macht den Job seit fast 50 Jahren

Sie sind sportlich, fit, ausgebildete Rettungsschwimmer – und alle älter als 70. In Prerow und Zingst an der Ostsee bauen die Wasserwachten auf extrem erfahrene Einsatzkräfte. Bei den Anforderungen werden hingegen keine Abstriche gemacht.

Zingst. In diesem Job geht nichts ohne körperliche Fitness. Kein Problem für Lothar Kock. Zweimal wöchentlich steigt der Rettungsschwimmer im Hallenbad ins Becken und zieht seine Bahnen. Daheim macht der Magdeburger jeden Tag Gymnastik. „Fünf, sechs Klimmzüge schaffe ich, früher waren es mehr“, sagt der ehemalige Turner. Kein Wunder: Lothar Kock ist 81 Jahre alt. Seit 1975 ist er in Zingst an der Ostsee jeden Sommer zur Stelle, wenn Schwimmerinnen und Schwimmer aus bedrohlichen Situationen gerettet werden müssen und weinende Kinder, die ihre Eltern nicht mehr finden, getröstet werden müssen.