Technischer Defekt: ICE mit 320 Fahrgästen musste evakuiert werden

Gewalt eskaliert landesweit

Tödlicher Schuss auf Teenager: immense Wut in Frankreich – Polizist in Untersuchungshaft

Seit dem gewaltsamen Tod eines 17-Jährigen während einer Polizeikontrolle droht die Stimmung in vielen französischen Vororten zu kippen – im Anschluss an einen Trauermarsch in Nanterre kommt es am Abend erneut zu Krawallen. Gegen den Polizisten, der den tödlichen Schuss auf Nahel M. abgab, wurde ein förmliches Ermittlungsverfahren eingeleitet.