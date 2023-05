Totes Kleinkind entdeckt: Ermittler gehen von Ertrinken aus

Vallendar/Koblenz. Ein Kleinkind ist am Dienstag in einem Bach bei Vallendar in Rheinland-Pfalz leblos gefunden worden. Das zwei Jahre alte Mädchen habe trotz sofort eingeleiteter Rettungsversuche nicht wiederbelebt werden können, teilte die Staatsanwaltschaft Koblenz mit. Demnach gehe man nach der Obduktion des Leichnams und „bei vorläufiger Bewertung“ davon aus, dass das Mädchen ertrunken sei. „Anhaltspunkte für ein Gewaltdelikt liegen aktuell nicht vor“, hieß es weiter.

Die Mutter hatte das Kind als vermisst gemeldet - sie hatte den Angaben zufolge bemerkt, dass die Haustür offen stand und ihre Tochter nicht im Bett war. Bei der sofort veranlassten Suche mit starken Kräften von Polizei und Feuerwehr, bei der auch ein Hubschrauber zum Einsatz kam, sei dann das Kind entdeckt worden.

Die Staatsanwaltschaft Koblenz leitete nach eigenen Angaben ein Todesermittlungsverfahren ein, um die genauen Umstände aufzuklären. „Hierbei handelt es sich nicht um ein förmliches Ermittlungsverfahren. Es dient vielmehr der Beweissicherung und Prüfung, ob ein Anfangsverdacht für strafbares Verhalten - insbesondere ob ein Fremdverschulden am Tod des Kindes - vorliegt“, erläuterte die Ermittlungsbehörde. Weiter Details wurden zunächst nicht bekannt.

RND/dpa