Im rheinland-pfälzischen Strotzbüsch in der Vulkaneifel hat die Polizei in einem Haus zwei Tote gefunden. Die Beamten gehen von einem Tötungsdelikt mit anschließendem Suizid aus. Zuvor war es in dem kleinen Ort zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen.

Rheinland-Pfalz: Polizei findet zwei Tote in Vulkaneifelkreis

Trier. Die Polizei hat in Strotzbüsch in der Vulkaneifel am frühen Dienstagmorgen zwei Tote gefunden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen geht die Polizei von einem Tötungsdelikt und einem anschließenden Suizid aus.

Das sagte der Sprecher des Polizeipräsidiums Trier am Dienstag. Hintergründe und nähere Angaben zu den Toten würden derzeit noch ermittelt. Die Leichen seien in einem Haus in der kleinen Ortsgemeinde im Vulkaneifelkreis entdeckt worden.

Keine Gefahr für Bevölkerung

Zu dem Polizeieinsatz sei es nach einem gegen 3.50 Uhr eingegangenen Hinweis gekommen, sagte der Sprecher. Weitere Informationen werde es im Laufe des Tages geben. Am Morgen hatte die Polizei in Daun mitgeteilt, dass es in Strotzbüsch zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen sei, bei dem keine Gefahr für die Bevölkerung bestanden habe.

Zuvor hatte der Südwestrundfunk darüber berichtet.

RND/dpa