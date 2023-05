﻿Richter verklagte Weltkonzern Coca-Cola: Wie es ihm heute geht

Neubrandenburg. Hans Josef Brinkmann (67) fällt das Gehen schwer. Der pensionierte Richter hat seit Jahren Diabetes – Zuckerkrankheit. Einst als Schwimmer war er mal ein Athlet, 75 Kilogramm bei gut 1,85 Metern. Heute seien es 110 Kilo. Brinkmann, der Richter in Neubrandenburg, Rostock und Greifswald war, wurde vor 20 Jahren bundesweit bekannt, weil er die Weltkonzerne Coca-Cola und Masterfoods, Hersteller der Schokoriegel Snickers und Mars, auf Schadenersatz verklagte. Ein Richter aus Mecklenburg-Vorpommern als Coca-Cola-Schreck.

1998 sei Diabetes bei ihm festgestellt worden. Der damalige Richter hatte im Dienst täglich Cola getrunken und Riegel gegessen. Die Konzerne sollten zur Verantwortung gezogen werden. Es kam anders.

Richter beklagt „Medienkampagne“ gegen sich

Hans Josef Brinkmann überlegt einige Zeit, ob er einen Journalisten treffen will. Zu schlecht seien die Erfahrungen von damals. „Freispruch für Schokoriegel“ oder „Kein Zuckerli für diabeteskranken Richter“ titelten Zeitungen. Brinkmann spricht von einer „Medienkampagne“. In der Öffentlichkeit sei das Bild eines Mannes erzeugt worden (der „Cola-Richter“), der andere für eigene Fehler verantwortlich machen, sich gar bereichern wolle. In einer Kirchenzeitung habe gestanden: „Selbst schuld.“

Dass es so einfach nicht ist, erfährt, wer zuhören mag, in einem längeren Gespräch. 2001 hat Brinkmann die beiden Konzerne verklagt. Vorher habe er einen Anwalt von Masterfoods angerufen. Der habe gesagt: „Sie werden nicht klagen. Sie wissen genau, was dann passiert.“ Das habe ihn umso mehr motiviert. Mithilfe von Wissenschaftlern sei es an die Klageschrift gegangen. Gut 5000 Euro Schmerzensgeld.

2001 ließ Brinkmann die Klagen einreichen: gegen Coca-Cola in Essen und gegen Masterfoods in Mönchengladbach. Er machte die Konzerne für seinen Diabetes verantwortlich, denn zuvor habe er einiges an Cola getrunken und Snickers gegessen. Von einem Liter und mehreren Riegeln täglich berichteten Medien damals. Stimmt nicht, sagt Brinkmann. Seine Angaben: ein halber Liter und ein bis zwei Riegel. Allein die Cola bedeutet nach heutigen Inhaltsangaben: über 50 Gramm Zucker. Ein Snickers-Riegel (50 Gramm) besteht nach Herstellerangaben aktuell zur Hälfte aus Zucker.

Im Stress der Arbeit sei dies in der Kantine eine „schnelle Mahlzeit“ gewesen. Er war damals Vizepräsident des Landgerichts Neubrandenburg. Natürlich habe er selbst Verantwortung, Schuld – aber eben nicht allein. Die Konzerne hätten ihre Produkte als normale Lebensmittel angepriesen.

Brinkmann war also eine Art Pionier im Kampf gegen schädliche Inhaltsstoffe in Lebensmitteln. So gibt einiges, was er erzählt, das ihm womöglich juristisch schaden könnte oder heute nicht mehr prüfbar ist. Daher bleibt es ungeschrieben. Bekannt ist: Er zog Anfang der 2000er-Jahre in beiden Verfahren den Kürzeren. Erst gegen Masterfoods, dann gegen Coca-Cola. Was er aus der Zeit schildert, lässt einen Zuhörer am Rechtsstaat zweifeln. Austausch von Richtern, Lobby-Einflüsse. „Gerichte hängen ihr Fähnchen in den Wind.“ Es sei auch durchaus üblich, Verfahren zu beenden, wenn sie zu viel Arbeit verheißen. Er beklagt eine „politisch gewollte Haftungsfreiheit der Industrie“ in Deutschland. Dies sei „ein Idealfeld für ausländische Firmen“.

Hans Josef Brinkmann, pensionierter Richter und Kläger gegen Coca-Cola und Masterfoods. Gern hätte er vor Jahren die Konzerne für den Zucker in Cola und Schokoriegeln in die Verantwortung genommen. © Quelle: Frank Pubantz

Werbeverbot für Ungesundes? „Auf dem richtigen Weg“

20 Jahre später diskutiert Deutschland ein Verbot von Werbung für ungesunde Lebensmittel, die sich an Kinder richtet. Dabei geht es um Zucker oder Fett. Bundesernährungsminister Cem Özdemir (Grüne) will ein Verbot. „Özdemir ist auf dem richtigen Weg“, sagt Brinkmann. Dies sei aber bei Weitem nicht genug. Besser wäre ein Umlegen der Kosten für gesundheitliche Schäden. Auf die Konzerne.

Die Deklarationspflicht für Inhaltsstoffe von Lebensmitteln, die seit 2016 besteht, sei leicht zu manipulieren. Hersteller müssen auflisten, wie viel Zucker oder Fett in einer Einheit und 100 Gramm ihres Produktes ist. Weiteres Problem: Die Lebensmittelüberwachung in Deutschland verdiene ihren Namen nicht.

Er wollte damals mehr. Dass Hersteller für Folgen von schädlichen Inhaltsstoffen haften. Übergewicht, Adipositas, Diabetes. „Ich dachte, wenn das Zeug wirklich giftig ist, würde der Staat schon was unternehmen“, so Brinkmann. „Das war der Versuch, mithilfe der Justiz zum Recht zu kommen.“ Wie in den USA, wo große Schadenersatzklagen üblich sind. Nicht aber in Deutschland. Brinkmann: „Nach meiner Auffassung hat die Justiz hier auf ganzer Linie versagt.“ Sieger seien die Lobbyisten.

Weg zum Bundesgerichtshof blieb dem Kläger verwehrt

Heute hat Hans Josef Brinkmann einen chronischen Diabetes, wie er sagt. Er müsse Insulin spritzen. Es gebe weitere Probleme, Bluthochdruck und Taubheitsgefühl in den Beinen. Genetik spiele sicher auch eine Rolle. Cola trinke er natürlich lange nicht mehr. „Mit meinem heutigen Wissensstand …“

Auf die Gerichtsentscheidungen zu seinen Klagen blickt er auch als Jurist resigniert zurück. Während seine Fälle bei Landgerichten lagen, habe der Bundestag die Rechtsmittelregeln verändert, den Zugang von Revisionen zum Bundesgerichtshof erschwert. Er hätte es gern bis zum obersten deutschen Gericht geschafft, sagt Brinkmann. Für alle Verbraucher.

Dieser Artikel erschien zuerst in der Ostsee Zeitung.