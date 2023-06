120 Millionen Euro im Jackpot: Was Gewinner wissen müssen

Der ein oder andere Spieler oder die ein oder andere Spielerin von Eurojackpot schwelgt vielleicht gerade schon in Träumen: ein neuer Sportwagen, ein Eigenheim oder gleich die Kündigung des Jobs? Denn wer am Dienstagabend (20. Juni) bei der Ziehung als Einziger fünf Richtige und die zwei Eurozahlen richtig getippt hat, gewinnt 120 Millionen Euro – das ist der maximale Betrag, den man bei der Eurojackpot-Lotterie gewinnen kann.

Tippen beim Eurojackpot: bei der Lotto-Annahmestelle oder online?

Jeden Dienstag und jeden Freitag werden die Zahlen für den Eurojackpot in Helsinki gezogen. Der letzte Annahmeschluss ist am Tag der Ziehung circa 19 Uhr in den Lotto-Annahmestellen oder im Internet. Der genaue Annahmeschluss variiert aber je nach Bundesland.

Ob man online oder vor Ort spielt, beeinflusst die Art, wie man nach einem Gewinn kontaktiert wird. „Die meisten Personen spielten noch ganz klassisch bei einer Lotto-Annahmestelle“, weiß Bodo Kemper, Pressesprecher von der Westdeutschen Lotterie. Dort bekommt man eine Spielquittung und muss keine Kontaktdaten hinterlegen.

„Der Gewinner muss also selbst aktiv werden, wenn er die richtigen Zahlen getippt hat und zur Lotto-Annahmestelle gehen, es sei denn er hat mit einer Kundenkarte gespielt. Dann kennen wir seine persönlichen Daten. In der Lotto-Annahmestelle füllt er bei dem anonymen Spiel im Gewinnfall ein Formular mit seinen persönlichen Daten aus, die dann an die Zentrale weitergeleitet werden“, fügt er hinzu.

Wie wird man kontaktiert, wenn man beim Eurojackpot gewonnen hat?

Wer online oder vor Ort mit Kundenkarte spielt, hat bereits Daten hinterlegt. Ein Gewinner oder eine Gewinnerin kann also sofort kontaktiert werden.

Bei höheren Gewinnsummen vereinbart die Zentrale von Lotto mit den Gewinnern ein persönliches Gespräch. „Damit haben wir gute Erfahrungen gemacht, weil das für die Gewinner eine absolute Ausnahmesituation ist“, sagt Bodo Kemper.

Mit einem großen Vermögen geht auch eine große Verantwortung einher. Und der Gewinn wirft auch viele Fragen auf: Wem sage ich, dass ich gewonnen habe? Spende ich etwas oder gründe ich eine anonyme Stiftung? Was möchte ich mir selbst von dem Geld kaufen?

Wie läuft ein persönliches Gespräch mit Mitarbeitenden von Lotto ab?

Bei diesem persönlichen Gespräch raten die Mitarbeitenden von Lotto den Gewinnern erst mal dazu, Ruhe zu bewahren. „Kündigen Sie nicht gleich ihren Job. Überlegen Sie, was Sie mit dem Geld machen wollen“, sind meist wichtige Sätze, die in solchen Gesprächen laut Bodo Kemper fallen. Der Gewinner könnte dann zum Beispiel auch erst mal in den Urlaub fahren, um sich Raum zum Nachdenken zu schaffen. „Wir raten Ihnen, sich Zeit zu nehmen und dann bei einer Wanderung oder einem Strandspaziergang in Ruhe zu überlegen, was man mit dem Geld machen möchte“, erklärt Kemper.

Eine Anlageberatung machen die Mitarbeitenden allerdings nicht. „Das ist eine persönliche Entscheidung. Es gab auch schon Leute, die sich dann einen schnellen Sportwagen oder direkt eine Villa mit großem Grundstück angeschafft haben“, erinnert sich Bodo Kemper, und ergänzt: „Wir weisen bei solchen Plänen aber immer auch auf die Folgekosten hin, die mit großen Anschaffungen einhergehen können.“

Wird ein Lottogewinn beim Eurojackpot einfach aufs Konto überwiesen?

Der mögliche Gewinn wird auf das eigene Konto überwiesen. Aber gerade wer in einer kleineren Stadt wohnt oder in seiner Bank mit den Mitarbeitenden per Du ist, sollte ein neues Konto, vielleicht sogar in einer größeren Stadt bei einem Kreditinstitut, eröffnen. Dadurch verhindere man, dass gleich das ganze Umfeld von dem Geldsegen erfährt, erklärt der Pressesprecher.

Muss man seinen Lottogewinn versteuern?

Die kompletten 120 Millionen Euro landen beim Gewinner oder bei der Gewinnerin auf dem Konto. Denn der Gewinn muss nicht versteuert werden. Eine Steuer geht bereits von dem Spieleinsatz ab. Allerdings müssen im Nachhinein Zinsen oder Gewinne, die durch die Anlage von 120 Millionen Euro entstehen, in der Steuererklärung angegeben werden.

Sollte der große Jackpot an diesem Dienstag gewonnen werden, befindet sich am Freitag wieder der kleinstmögliche Hauptgewinn im Spiel: 10 Millionen Euro. Weil der Jackpot an diesem Dienstag so unglaublich hoch ist, geht Bodo Kemper davon aus, dass mehr Spieler teilnehmen werden: „Viele, die sonst kein Lotto spielen, wollen sich so einen großen möglichen Gewinn nicht entgehen lassen und tippen dann auch mal.“

Welche Zahlen wurden beim Eurojackpot bisher am häufigsten gezogen?

Bei den fünf Zahlen, die man aus den Ziffern 1 bis 50 auswählt, wurde in der Vergangenheit am häufigsten die 49 gezogen (88-mal), dicht dahinter sind die 20 und die 35 (jeweils 76-mal), die 34 (73-mal) und die 7 (72-mal).

Die Differenzen zu den anderen Zahlen sind aber nur sehr gering. 50-mal und damit am seltensten, war die 48 eine der gezogenen fünf Richtigen.

Bei den zwei Eurozahlen gewannen am häufigsten die 8 (150-mal) und die 5 (144-mal). Die am seltensten gezogene Zahl zwischen 1 und 12 ist die 11. Sie wurde bisher nur 19-mal gezogen.

Allerdings hat bei jedem Eurojackpot-Spiel, also auch an diesem Dienstag, jede Zahl wieder die gleiche Wahrscheinlichkeit, gezogen zu werden – unabhängig davon, wie oft sie in der Vergangenheit gezogen wurde.

