Tiermisshandlung in Oberbayern

33 tote Rinder in Stall entdeckt - Tiere standen bis zum Hals in Gülle

In Oberbayern machte das Veterinäramt eine grausige Entdeckung: In einem Stall wurden 33 tote Rinder entdeckt, die teils von Gülle verdeckt und stark verwest waren. Auch die lebendigen Tiere standen bis zum Hals in Fäkalien. Es ist nicht der erste Fall von Tiermisshandlung in der Region.