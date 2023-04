﻿Die Leipzigerin Andrea Schulze schwärmt seit mehr als 40 Jahren für Roland Kaiser

Leipzig. Diese Frau liebt zwei Männer. Dem einen könnte sie unentwegt zuhören, seine LPs und CDs behandelt sie wie einen frisch gehobenen Schatz. Den anderen Schatz hat sie seit mehr als 40 Jahren tagtäglich an ihrer Seite – der Gatte ist sichere Bank und zuverlässiger Hafen in allen Lebenslagen. Als Andrea Schulze, die damals noch Andrea Thieke hieß, ihren Günter 1980 kennen lernte, war der andere Mann bereits in ihr Leben getreten. „Das musste ich wohl oder übel akzeptieren“, erzählt Günter Schulze und lächelt seiner Andrea augenzwinkernd zu. „Und so wurde ich gleich mal in die Musik von diesem Kerl eingeführt. Den kannte ich da noch gar nicht.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

War gerade erst in der Quarterback Immobilien Arena und kommt am 28. April in die LVZ-Kuppel: Roland Kaiser. Die Veranstaltung mit dem Schlagerkönig war nach knapp einer Stunde ausverkauft. © Quelle: Christian Modla

1980 – das war das Jahr, als Schlagersänger Roland Kaiser in der alten Bundesrepublik mit dem Song „Santa Maria“ zum Star avancierte und die Hitparade des Zweiten Deutschen Fernsehens (ZDF) stürmte. Der gebürtige West-Berliner war mit 67 Live-Auftritten der erfolgreichste Interpret der ZDF-Erfolgssendung. Die Hitparade aus dem Land des Klassenfeindes wurde auch in Leipzig-Connewitz geguckt, wo Andrea lebte, als der Stern von Herrn Kaiser zu leuchten begann.

Die heute 62-Jährige konnte von dem smarten Roland nie genug bekommen. „Ein überaus attraktiver Mann, immer noch“, schwärmt sie – und lächelt nunmehr dem Gatten aufmunternd zu. „Der Günter brauchte sich aber nie zu verstecken. Er ähnelt dem Roland ein bisschen“, findet die frühere Sekretärin bei der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen, die im Vorjahr dem Berufsleben adieu sagte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Roland-Kaiser-Fan Andrea Schulze (62) mit ihrem Mann Günter (71). Letzterer hatte fast keine andere Wahl, als den Schlagerkönig aus West-Berlin auch zu mögen. © Quelle: André Kempner

Roland Kaiser besucht Ende April Leipzig

Andrea und Günter Schulze aus Leipzig-Mölkau gehören zu den rund 300 Gästen, die am 28. April ab 20 Uhr in der Kuppel des Medienhauses der „Leipziger Volkszeitung“ (LVZ) am Peterssteinweg ihrem Idol andächtig folgen werden, wenn es sein neues Buch „Live – Das Roadbook“ präsentiert. Die Sorge der beiden, für die nach knapp einer Stunde ausverkaufte Veranstaltung zur diesjährigen Leipziger Buchmesse womöglich keine Karten zu bekommen, war recht groß. Am 20. März begann der Vorverkauf.

„Wir haben pünktlich um Mitternacht vor dem PC gesessen, doch da war auf der Homepage noch nichts zu machen. Am nächsten Morgen hatte ich dann Glück – telefonisch. Zu diesem Zeitpunkt gab es nur noch 14 Tickets“, berichtet Andrea von einem überaus dramatischen Montag. „Nicht auszudenken, wenn mir das durch die Lappen gegangen wäre“, sagt sie – und Günter, 71 Jahre und früher Sachbearbeiter beim Finanzamt, reagiert prompt: „Wenn uns das durch die Lappen gegangen wäre. Ich mag ihn ja nun auch.“

Fünfmal haben die Schulzes den inzwischen 70-jährigen Ewigsänger bislang live erlebt – nicht gerade viel für Edelanhänger, aber Rolands „Kaisermania“-Shows am Dresdner Elbufer beispielsweise sind für An-drea tabu („Das lange Stehen ist nichts für mich“).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

1993 hat Andrea Schulze ihr erstes Foto mit dem Schlagerstar machen können

Erstmals ziemlich nah kam sie dem Angehimmelten bei einer Autogrammstunde im Leipziger Karstadt-Warenhaus. Das war im August 1993 – und die LVZ berichtete mit Text und Foto. Das Bild zeigt den jungen Roland Kaiser und gleich neben ihm die noch jüngere Andrea Schulze, der die Begeisterung über die Begegnung deutlich anzusehen ist. Klar, dass der Artikel sorgsam ausgeschnitten und ordentlich abgeheftet wurde. Auch des Kaisers Auftritt bei Peter Degners Veranstaltungsreihe „Treff mit P. D.“ im Oktober 1995 gehört zu den berührendsten Momenten im Fan-Leben der Andrea S.; wobei ihr Günter an jenem Abend in der alten Messehalle 14 mit von der Partie war.

Für den 28. April haben sich die Schulzes einiges vorgenommen: Natürlich soll ihr Roland das neue Buch signieren und mit persönlicher Widmung versehen. Und natürlich soll es auch wieder ein Foto sein. Wenn das alles klappt, werden die beiden sehr wahrscheinlich eine kleine Party feiern. Und dann läuft sie wieder, die Musik von Roland Kaiser. Rauf und runter. Wie bei allen anderen Festen im Hause Schulze. „Rolands neuere Songs gefallen mir inzwischen besser als seine alten“, sagt Andrea. „Weil sie inhaltsstärker sind.“ Es sei halt wie so oft im Leben: Mit der Reife komme der Tiefgang.

Nichtsdestotrotz kann Frau Schulze nahezu jeden Titel ihres Kaisers mitsingen. „Und Andrea macht das gut“, betont der Ehemann. „Schulchor der 54. Oberschule in Connewitz – muss ich noch mehr sagen?“, fragt die Hochgelobte und muss lachen. Irgendwie scheint es, als mache die Beschäftigung mit Roland Kaiser ausschließlich gute Laune. „Das ist auch so“, sagt Andrea Schulze. „Schlechte-Laune-Musik brauch’ ich nicht.“

Dieser Artikel ist zuerst in der „Leipziger Volkszeitung“ erschienen.