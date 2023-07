Autos von Falschparkern besprüht: Rom feiert einen anonymen „Rächer“

Rom. Er hat bisher erst zweimal zugeschlagen, aber trotzdem ist der unbekannte „Parkplatz-Rächer“ in der Ewigen Stadt zum Tagesgespräch geworden. Beim ersten Mal beschmierte – andere sagen: „signierte“ – er einen weißen SUV, den der Besitzer auf einem Behinderten­parkplatz abgestellt hatte. Auch das zweite Ziel des Unbekannten war ein SUV, diesmal in Blau: Er war einfach mitten auf die Straße geparkt worden. Beide Male sprühte „Batman“, wie der Autosprayer auch genannt wird, in großen, schwarzen Lettern den Schriftzug „Free Park“ auf die Seitentüren. Im Unterschied zu den Aktivistinnen und Aktivisten der Letzten Generation verwendet der selbst ernannte Rächer keine abwaschbare Farbe, sondern hochresistenten Autolack. Der Sachschaden ist also beträchtlich.

Man könnte die Strafexpeditionen des Rächers als Einzelfälle abtun – wenn sie nicht ein klares Symptom für den Unmut unzähliger Römerinnen und Römer über die scheinbar unaufhaltsame Verluderung der Sitten im Straßenverkehr ihrer Stadt wären. Wie sehr die Volksseele kocht, belegt die Welle der Sympathie, die dem Sprayer in den sozialen Medien entgegenschlägt. „Höchster Respekt für den Batman unseres Quartiers“, liest man in den einschlägigen Foren, oder: „Hoffen wir, dass wegen dem Rächer auf unseren Straßen nun wieder etwas Disziplin einkehren wird.“ Angesichts der öffentlichen Anerkennung ist es wohl nur eine Frage der Zeit, bis sich die ersten Nachahmungstäter auf die nächtliche Pirsch begeben.

Viele Römer genervt von leidiger Parkplatzsuche

Das Wohlwollen für den Rächer kommt nicht von ungefähr: In der Drei-Millionen-Einwohner-Stadt kommen sieben Autos auf zehn Einwohner (in Berlin sind es 3,2 auf 10). Entsprechend nervenaufreibend gestaltet sich die Suche nach einem Parkplatz. Und alle, die im chronischen Verkehrschaos stundenlang herumkurven, um einen legalen Parkplatz zu ergattern, ärgern sich natürlich über die vielen anderen, die ihre Gefährte wie selbstverständlich in zweiter und dritter Reihe, auf Bürgersteigen, vor Mülltonnen, auf Fußgängerwegen oder eben auf Behinderten­parklätzen oder mitten auf der Straße abstellen.

Und es sind ja nicht nur die Verkehrs- und Parkplatzprobleme, die am Nervenkostüm der Römerinnen und Römer zehren. Zu erwähnen wäre da auch noch das weiterhin ungelöste Müllproblem. Die Situation hat sich unter dem aktuellen Bürgermeister Roberto Gualtieri zwar spürbar gebessert, aber gerade in diesen warmen Tagen wabert wieder der altbekannte Modergeruch durch die Quartiere, weil der Müll nicht oder nur unregelmäßig abgeholt wird.

Die Zeitung „Il Foglio“, das Leibblatt des gehobenen Bürgertums in Italien, hat im Zusammenhang mit dem Parkplatz-Rächer auch noch weitere Elemente der Römer „deriva“ (Abdrift) aufgelistet: Die Wildschweine, die sich am nicht abgeholten Müll gütlich tun, die Baby-Gangs, die immer brutaler werden, die Bewohner, die in ihrer Verzweiflung die übervollen Müllcontainer anzünden, große Schlangen, die in leer stehenden Schuppen gesichtet wurden, und zu guter Letzt auch noch eine verweste Frauenleiche, die unlängst im Ausgehviertel Pigneto zufällig gefunden wurde. In so einem prekären Umfeld, philosophierte das „Foglio“, verlaufe die Grenze zwischen dem verständlichem Wunsch nach Legalität und der Versuchung, mit Selbstjustiz Ordnung eigenhändig zu schaffen, eben „auf einem schmalen Pfad“.