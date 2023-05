Ehemalige First-Lady Rosalynn Carter an Demenz erkrankt

Washington/Plains. Die ehemalige First Lady der USA, Rosalynn Carter, ist an Demenz erkrankt. Die Ehefrau des früheren Präsidenten Jimmy Carter lebe „weiterhin glücklich zu Hause mit ihrem Ehemann“ und genieße den Frühling in ihrer Heimatstadt Plains, teilte die von den Carters gegründete Stiftung am Dienstag mit. Man hoffe, dass die Nachricht von der Erkrankung der 95-Jährigen dazu führe, dass Demenz und geistige Gesundheit in Familien und Arztpraxen noch mehr diskutiert würden. Rosalynn Carter habe sich über weite Strecken ihres Lebens für das Thema psychische Gesundheit und einen besseren Zugang zu Pflege eingesetzt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Rosalynn und Jimmy Carter hatten 1946 geheiratet - das Paar hat vier Kinder. Die ehemalige First Lady machte sich für soziale Belange stark und verfasste mehrere Bücher. Sie soll während der Präsidentschaft ihres Ehemanns erheblichen Einfluss auf die Politik im Weißen Haus gehabt haben. Der demokratische Politiker aus dem Bundesstaat Georgia im Süden der USA war von 1977 bis 1981 US-Präsident, bis er vom Republikaner Ronald Reagan abgelöst wurde. Er ist der älteste noch lebende frühere Präsident.

Der 98-jährige Jimmy Carter befindet sich seit Mitte Februar zu Hause in palliativer Betreuung im Kreise seiner Familie. Carter hatte 2015 öffentlich gemacht, dass er an Leberkrebs erkrankt sei. Zudem seien in seinem Gehirn Melanome entdeckt worden. Später gab er bekannt, die Krankheit überwunden zu haben. Im Februar berichteten US-Medien, dass sich sein Zustand verschlechtert habe.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

RND/dpa