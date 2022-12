﻿Von der Türkei nach Rostock: Flüchtlinge verstecken sich als blinde Passagiere in Nordex-Windrädern

Seit Jahren versuchen immer wieder Geflüchtete über den Rostocker Seehafen illegal nach Deutschland zu gelangen. Nun ermittelt die Bundespolizei in einem besonders spektakulären Fall: Die „blinden Passagiere“ sollen sich zwei Wochen lang einem Windrad versteckt haben. Was dazu bekannt ist.

Rostock/Izmir. Menschen-Schmuggel im Windrad? Die Bundespolizei in Rostock ermittelt nach Informationen der „Ostsee-Zeitung“ in einem spektakulären Fall von „illegaler Einreise“: Eine oder möglicherweise auch mehrere Personen sollen als „blinde Passagiere“ an Bord eines Frachters illegal von der Türkei nach Deutschland gelangt sein. Die Personen hatten sich ersten Ermittlungen zufolge in einem Rotorblatt für eine Windkraftanlage versteckt und harrten darin zwei Wochen lang aus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aufgeflogen ist das Ganze im Rostocker Hafen: Dort machte in der vergangenen Woche der Frachter aus der Türkei fest. Die Bundespolizei mauert bei Details zu dem Fall, verstärkt aber landesweit ihre Kontrolle zur illegalen Einreise.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Spotify Ltd., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Überfahrt dauerte fast zwei Wochen

„Ich kann bestätigen, dass die Bundespolizei im Seehafen Rostock in einem Rotorblatt für Windkraftanlagen persönliche Gegenstände festgestellt hat. Personen wurden nicht angetroffen“, so Torsten Tamm, Sprecher der zuständigen Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt. Was genau die Polizisten gefunden haben? „Unter anderem einen Rucksack mit Lebensmitteln, eine Decke, eine Strickjacke und leere Essenskonserven.“ Die Untersuchungen dauern an.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auf dem Frachtschiff „Timberland“ (Archivfoto) sollen die „blinden Passagiere“ in einem Rotorblatt versteckt nach Rostock gereist sein. © Quelle: W. van der Moolen/Vesselfinder

Nach Recherchen der „Ostsee-Zeitung“ sind die „blinden Passagiere“ mit dem unter britischer Flagge fahrenden Schiff „Timberland“ gereist. Der Frachter hatte den türkischen Hafen Izmir am Abend des 8. November verlassen. In der Nähe von Izmir befindet sich ein großes Rotorblattwerk, das auch Nordex beliefert. In Deutschland selbst fertigt Nordex seit dem Sommer keine Blätter mehr. Das letzte Werk – im Rostocker Güterverkehrszentrum – wurde geschlossen, 500 Jobs gestrichen.

Der Weg des Frachtschiffes „Timberland“ von Izmir nach Rostock © Quelle: Jessica Tschöke/OZ

Erste Station des Frachters war am 20. November der Nordseehafen Cuxhaven. Von dort ging es dann nach Rostock. Ankunft: 23. November. Im Seehafen wurden die Rotorblätter von Bord gehoben, dort wurden die Hinterlassenschaften schließlich entdeckt.

Wie groß muss die Not dieses Menschen gewesen sein?

Vieles ist noch unklar – zum Beispiel, wie die Personen an Bord und in das Windrad gelangen konnten. Der Hafen von Izmir gilt als streng gesichert, wird auch für Waffentransporte der Nato genutzt. Denkbar ist also, dass die „blinden Passagiere“ Hilfe hatten. Schleuser? In der Türkei warten Hunderttausende Geflüchtete aus dem Nahen Osten, aus Syrien etwa, darauf, nach Europa zu gelangen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Offen ist auch, wie die „blinden Passagiere“ die Überfahrt überstanden haben: Die Rotorblätter werden an Deck des Frachters transportiert, waren Regen und Wind ausgesetzt. Selbst im Mittelmeer lagen die Temperaturen in den vergangenen Tagen selten über zehn Grad.

Immer wieder Schleusungen über Rostock?

Aktuelle Zahlen zu illegalen Einreisen in Mecklenburg-Vorpommern nennt die Bundespolizei nicht, aber: Die Beamten haben ihre Kontrollen in den vergangenen Wochen ausgeweitet. Erst am Donnerstag kontrollierten 80 Beamte Autos auf der A 20 und den Ausweichstrecken in der Nähe der polnischen Grenze.

Sicher ist, dass auch der Rostocker Seehafen in der Vergangenheit immer wieder für Schleusungen genutzt wurde. Erst im August 2020 hatte die Bundespolizei vier Männer aus Marokko in einem Lastwagen entdeckt. 2015 waren mehrfach „blinde Passagiere“ an Bord von Güterzügen aus Südeuropa in Rostock aufgegriffen worden. Die Züge verkehren mehrmals die Woche zum Beispiel zwischen Verona (Italien) und dem Seehafen, sie sind mit Lastwagenanhängern beladen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dieser Artikel erschien zunächst in der „Ostsee-Zeitung“.