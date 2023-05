﻿Großeinsatz nach Schüssen aus Rostocker Hochhaus: 45-Jähriger überwältigt

Sprengung im Video

Rahmede-Talbrücke an A45 gesprengt – 17.000 Tonnen Beton-Stahl stürzen in Tiefe

Es galt als hoch präziser Akt: Die Rahmede-Talbrücke an der A45 in Lüdenscheid ist am Sonntagmittag gesprengt worden. 17.000 Tonnen Beton-Stahl stürzten pünktlich um 12 Uhr in die Tiefe. Die marode Talbrücke war seit Ende 2021 voll gesperrt.