﻿Abfallimporte aus Irland: Chipgigant Intel entsorgt Giftmüll bei Rostock

Direkt neben einem Kinderspieleparadies in Mecklenburg-Vorpommern lässt der Computerchip­hersteller Intel Sondermüll aus seinen Werken in Irland entsorgen. Wie viele Transporte es bisher gab, ist offen. Um welche Stoffe es sich handelt, wie die Gemeinde reagiert und warum ausgerechnet Mecklenburg-Vorpommern Ziel der Mülltransporte quer durch Europa ist.

Die Produkte des Technologieriesen Intel stecken in fast jedem Computer – auch in Mecklenburg-Vorpommern. Was bisher aber nicht bekannt war: Der US-Konzern liefert nicht nur Computerteile, sondern seit Monaten auch Sondermüll in den Nordosten. Intel lässt in Bargeshagen bei Rostock belastetes Material aus seinen Werken entsorgen. Direkt neben einer Indoor-Spielewelt für Kinder.