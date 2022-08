Duc Ta Minh haben die Ereignisse in Lichtenhagen vor 30 Jahren noch lange bis in seine Träume verfolgt. Heute lebt er in Warnemünde.

Rostock. An den August 1992 kann sich Duc Ta Minh noch genau erinnern – auch wenn er damals erst drei Jahre alt war. „Mein Opa hat mich jeden Tag vom Kindergarten abgeholt und mich nach Hause ins Sonnenblumenhaus gebracht“, sagt der 33-Jährige. „Irgendwann standen draußen immer mehr Menschen, die grölende Masse wurde immer größer.“ Täglich haben er und sein Großvater an den Demonstranten vorbeigehen müssen – begleitet von „Ausländer raus“-Rufen. „Ich habe das gar nicht verstanden“, sagt er. „Ich war doch hier zu Hause.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

1979 sei seine Mutter als Schülerin nach Rostock gekommen. „Sie hatte das Privileg, in der DDR lernen zu dürfen“, sagt der Sohn. 1982 kam der Vater als Vertragsarbeiter in die Hansestadt. „Meine Eltern hatten sich schon in Vietnam kennengelernt, sind dann aber auseinandergegangen und haben sich in Rostock wiedergefunden.“ Auch der Großvater hatte in den 70er Jahren in Deutschland gelebt, sei nach seinem Studium zunächst nach Vietnam zurückgekehrt und nach der Wende wieder nach Rostock gezogen.

Das Sonnenblumenhaus in Rostock-Lichtenhagen wurde 1992 weltweit zum Symbol für schwere rassistische Ausschreitungen. © Quelle: Martin Börner

„Nehmt es nicht persönlich“

Die Ausschreitungen von Rostock-Lichtenhagen vom 22. bis zum 26. August vor der Zentralen Aufnahmestelle für Asylbewerber im „Sonnenblumenhaus“ und dem Wohnheim für Vietnamesen gelten als die bis dahin schlimmsten rassistischen Übergriffe der deutschen Nachkriegsgeschichte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Eltern von Duc Ta Minh haben 1992 einen Imbiss in Rostocker Stadtviertel Groß Klein betrieben. Der Sohn schüttelt den Kopf. „Die Demonstranten aus Lichtenhagen sind sogar bei ihnen zum Essen und Trinken vorbeigekommen. Sie haben meinen Eltern gesagt, sie sollen es nicht persönlich nehmen. Man wolle ein politisches Zeichen setzen und habe gar nichts gegen die Vietnamesen.“ Er betont: Die Situation vor dem Sonnenblumenhaus sei zuvor nicht schön gewesen. Asylsuchende, die keinen Platz bekamen, haben auf der Wiese campiert – es gab nicht einmal Toiletten. „Ich kann verstehen, dass die Einwohner aufgebracht waren. Es wurden alle von der Politik und der Polizei allein gelassen.“

Eltern wollten bleiben

Als die Situation eskalierte, deutschlandweit zu Ausschreitungen in Lichtenhagen aufgerufen wurde, wollte die Familie zunächst im Sonnenblumenhaus bleiben. „Meine Eltern sagten, wir sind doch in Deutschland. Die Polizei wird uns sicher beschützen“, erinnert sich der damals Dreijährige. „Aber ich erinnere mich auch noch an die Steine, die durch unser Fenster flogen.“

Am 24. August belagerten Hunderte Jugendliche und Erwachsene das Sonnenblumenhaus. Aus der Menge heraus wurden Steine und Brandsätze geworfen. Etwa 150 Menschen konnten sich nur durch Flucht auf das Dach des Hauses vor dem Feuer retten. Die Familie des heute 33-Jährigen konnte sich zuvor in Sicherheit bringen. „Deutsche Freunde, die ein paar Blöcke weiter lebten, haben uns förmlich aus dem Haus gezerrt. Sie haben sich Sorgen gemacht und uns bei sich untergebracht.“

Bis 2001 in Lichtenhagen

Später kehrte die Familie in ihre Wohnung zurück – und blieb, bis sie 2001 nach Warnemünde zog. Ta Minh wurde noch lange von Albträumen gequält. „Was ich besonders schlimm finde, ist die Empathielosigkeit der Menschen. Wenn man das als Kind miterleben muss, macht das schon was mit einem“, sagt der Mann, der selbst Vater zweier Kinder ist. „Ich hoffe, meine Kinder müssen so was nie erleben.“ Dennoch: Alltagsrassismus erlebt er immer wieder. „Ich bin hier geboren – in der Rostocker Südstadt – und hier aufgewachsen. Trotzdem werde ich immer der Ausländer sein“, sagt er. „Es ist auch nicht schön, wenn Menschen erstaunt sind, dass ich so gut Deutsch spreche.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vor einem brennendem Trabi wirft ein Randalierer in Rostock-Lichtenhagen am 26.8.1992 Steine auf Polizisten. © Quelle: Zentralbild/Archiv

Die Ausschreitungen von Lichtenhagen seien noch heute ein sensibles Thema. „Viele reagieren aggressiv, sagen, das sei Vergangenheit“, sagt er. „Andere sagen sogar, dass das damals richtig war, weil sich sonst nichts verändert hätte.“

Angekommen im Ostseebad

Nun lebt der Familienvater in Warnemünde, arbeitet im Restaurant Asia-Palast und fühlt sich wohl. „Es gibt definitiv schlechtere Orte zum Leben“, sagt er und lacht. „Ich mag Warnemünde. Es ist sehr schön hier.“

Wenn er nach Lichtenhagen kommt, empfindet er keinen Groll. „Abgesehen vom Sommer 1992 hatte ich eine sehr schöne Kindheit“, sagt er. „Ich kann mich gut daran erinnern, wie ich oft mit meinen Freunden auf der Wiese hinter dem Haus Fußball gespielt habe.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Artikel ist zuerst in der „Ostsee-Zeitung“ erschienen.