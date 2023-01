Statue von Till Lindemann verschwunden – Rostocker Polizei ermittelt „in alle Richtungen“

Massive Finanzierungsprobleme und ein gravierender Fachkräftemangel: Eine Krankenhaus-Reform sehen viele Kliniken in SH als notwendig an. Denn die Versorgung von Patienten leidet zunehmend. Am Donnerstag beraten Bund und Länder über die Pläne aus Berlin. So reagieren Experten aus dem Norden.