Astrid Müllers Sohn ist schwer krebskrank, am Sonntag musste er zur Blutkontrolle in die Kinderklinik in Rostock. Doch wegen eines Fußballspiels von Hansa Rostock waren Straßen gesperrt, ihr wurde die Zufahrt zur Klinik verwehrt. Die Polizei spricht von einem Missverständnis.

Rostock. Fußballspiele zwischen dem FC St. Pauli und dem FC Hansa Rostock sind auf dem Platz und auch außerhalb oft mit vielen Emotionen und Stress verbunden. Das weiß seit vergangenem Sonntag auch Astrid Müller. Am Rande des Zweitligaspiels hat sie eine wahre Odyssee auf dem Weg in die Klinik erlebt, wie sie selbst sagt. Die Frau aus der Nähe von Sternberg (Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern) ist alleinerziehende Mutter eines 17-jährigen schwer krebskranken Sohnes. Am Sonntagmittag hatte ihr Sohn Danny einen Termin in der Rostocker Kinderklinik. „Meinem Sohn geht es sehr schlecht. Wir mussten zur Blutkontrolle. Das war ein wichtiger Termin“, sagt die 42-Jährige.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bei Risikofußballspielen sind in dem Bereich immer wieder Straßen gesperrt. Die Polizei kündigt diese im Vorfeld an und betont auch, dass die Zufahrten zu den Notaufnahmen ermöglicht werden. Patientinnen und Patienten dürfen zum Krankenhaus durchfahren. Doch Astrid Müller hat andere Erfahrungen gemacht.

„Ein Polizist hat mir die Durchfahrt zur Klinik verwehrt“, sagt sie. „Er rief ständig und wedelte mit den Armen umher, wir sollen weiterfahren. Ich bin dann stehen geblieben, da ich mit dem Polizisten sprechen wollte, um meine Situation zu erläutern.“ Sie habe ihm erzählt, dass sie einen Termin in der Onkologie habe, weil ihr Sohn krebskrank sei. „Das hat ihn nicht weiter interessiert. Er rief wieder, wir sollen weiterfahren“, beschreibt die Frau die Situation aus ihrer Sicht. Dann habe sie der Beamte stehenlassen. „Ich bin entsetzt und enttäuscht, dass ein Fußballspiel vorgeht vor einem schwer kranken Kind“, sagt sie.

Astrid Müller und ihr Sohn Danny (17) in der Kinder-Onkologie der Uniklinik Rostock. © Quelle: Frank Söllner

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ihr Sohn Danny (17) hat im Juni überraschend die Diagnose Krebs bekommen. Seitdem ist alles anders für die alleinerziehende Mutter zweier Jungen. Der Jugendliche bekommt eine Chemotherapie, hat stark abgenommen und verträgt keine Hitze und starke Sonneneinstrahlung mehr, sagt Astrid Müller. Auch deshalb habe sie nicht einfach weiter weg mit ihm parken können, um zu laufen. „Es kann jeden Tag sein, dass es mit ihm zu Ende ist“, sagt sie aufgelöst. Er habe bereits Metastasen in Bauch und Kopf.

Polizei spricht von Missverständnis

Mit dem Sohn und dessen Freundin im Auto sei sie dann weitergefahren und an der nächsten Kreuzung abgebogen. Dort seien alle Parkplätze belegt gewesen und sie hätten nur bis zum nächsten Polizeitransporter vorfahren können. „Auch der Beamte wollte uns nicht durchlassen. Es gebe Vorschriften“, sagt sie. Dann kam aber doch noch die Rettung: Ein junger Polizist, der das Gespräch mit anhörte, habe gesagt: „Wir machen die Sperre auf und Sie fahren schnell durch.“ Und Danny kann zu seinem Kontrolltermin.

Die Polizei in Rostock spricht von einem Missverständnis und einer besonderen Situation. Denn genau zu dem Zeitpunkt, als Astrid Müller zur Klinik wollte, waren offenbar die Gästefans aus Hamburg per Shuttle auf dem Weg zum Stadion. Die werden dort einmal zügig durchgeleitet, damit es zu keinen Problemen der verfeindeten Fanlager kommt.

Etwa 15 Autos mit Patienten mussten Umweg nehmen

„Für diese kurze Zeit ist die direkte Durchfahrt zur Klinik nicht möglich“, sagt Dörte Lembke, Sprecherin der Polizeiinspektion Rostock. In diesen Fällen könne es zu kurzen Wartezeiten kommen und es werde durch die Beamten alternativ ein Umweg vorgeschlagen. Am Sonntag hätten rund 15 Autos mit Patientinnen und Patienten, die in die Kinderklinik wollten, diesen Umweg genutzt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Bei dem geschilderten Fall hat es sich offensichtlich um ein bedauerliches Missverständnis gehandelt, das zu den Irritationen und der Kritik geführt hat“, sagt die Sprecherin. Dies soll in die Nachbereitung des Einsatzes einfließen. Alle Kolleginnen und Kollegen sollen nochmals dahingehend sensibilisiert werden.

Dieser Artikel erschien zuerst bei der „Ostsee-Zeitung“.