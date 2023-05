﻿Rechtsmedizinerin über ihren Job: Obduktion ist Handwerk, die Arbeit ist Berufung

Rostock. Wenn Verena Kolbe von ihrer Arbeit spricht, gehen Mimik und Gestik mit dem Gesagten einher. „Es gibt immer wieder Fälle, die mich persönlich berühren“, berichtet die 37-Jährige mit wachen Augen – und verschränkten Armen: „Aber am Ende muss ich mich davon abgrenzen.“ Ein Eisblock wolle sie zwar nicht sein, aber es sei eben ein schmaler Grat.

Der Alltag der zierlichen Frau mit dem freundlichen Gesichtsausdruck und den schulterlangen Haaren: Untersuchungen von missbrauchten Kindern und Obduktionen von potenziell Getöteten. Oder wie die „Große“ der Zweifachmutter einst im Kindergarten erzählte: „Mama schneidet tote Menschen auf.“

Eher spannend als furchteinflößend

Kolbe ist Fachärztin für Rechtsmedizin und seit Anfang 2022 stellvertretende Leiterin der forensischen Medizin am Institut für Rechtsmedizin der Universitätsmedizin Rostock, seit März 2013 dort angestellt. Sie kommt aus Schleswig Holstein, nennt Mecklenburg-Vorpommern dank des Jobs ihr Zuhause – zumindest war das ursprünglich so.

„Ich habe mich von Anfang an wohlgefühlt, als hätte es so sein sollen“, sagt sie. Auch der Umgang mit den Verstorbenen sei gleich zu Beginn eine positive Erfahrung gewesen, mehr spannend als furchteinflößend. „Das Obduzieren ist ein Handwerk, die Körper sind das Arbeitsmaterial“, lautet die Formulierung der Expertin, die im Auftrag von Staatsanwaltschaft, Jugendämtern oder Privatpersonen handelt – wenngleich viele Schicksale im Hinterkopf blieben.

Zeitpunkt des Todes kann auf Fremdverschulden hinweisen

Jeder Tag startet mit dem Check des Krematoriums und jeder ist mal dran, so hat es das Rostocker Team – bestehend aus sieben Ärztinnen und Ärzten sowie einer Sektionsassistentin – festgelegt. Hinzu kommen für die Profis, die über eine Außenstelle in Schwerin und somit über einen weiten Zuständigkeitsbereich verfügen, neue Fälle, Tote an einem mutmaßlichen Tatort.

„Wenn der Notarzt oder die Polizei auf den ersten Blick auffällige Befunde am Leichnam feststellen, sind wir gefragt“, erklärt Verena Kolbe. Andernfalls, also „wenn der erst mal in der Kühlung war“, sei es zu spät für manche Erkenntnisse, beispielsweise die Todeszeitschätzung. Dabei spiele die womöglich eine tragende Rolle bei der Frage: Ist ein Fremdverschulden erkennbar?

Weil es in solchen Fällen schnell gehen muss, arbeitet das Team um Verena Kolbe rund um die Uhr – zumindest hat zu jeder Zeit ein Arzt Rufbereitschaft. „Ich weiß morgens nie, was mich den Tag über erwartet“, sagt die 37-Jährige. Dass sich die Planung des Familienlebens deshalb manchmal als schwierig erweist, wissen ihr Ehemann, mit dem sie seit neun Jahren zusammen ist, und die Kinder, drei und sechs Jahre alt, nur zu gut. „Natürlich gibt es Wochenenden, da kann ich nicht an den Strand, weil ich dort keinen Empfang habe“, berichtet die Ärztin. „Aber die Kinder kennen es nicht anders.“

Professionelle Dokumenation von Verletzungen

Ihre beiden Mädchen gehören nicht nur dem Geschlecht an, das am häufigsten von sexuellem Missbrauch betroffen ist, sie sind Kolbe zufolge ebenso im Hauptalter der Opfer. Trotzdem ist es die Arbeit mit Betroffenen, die sie in ihrem Job besonders herausfordert. „Die Arbeit mit lebenden Personen“, präzisiert die Frau mit dem gelb-weiß gestreiften Pulli. „Sie gibt einem das Gefühl, aktiv zu helfen. Ich freue mich zum Beispiel, wenn ich Ex-Patienten auf der Straße sehe, die unverletzt und glücklich aussehen.“

Konkret arbeitet die Opferambulanz mit Hilfsorganisationen wie dem Weißen Ring zusammen und bietet allen Unterstützung, die gerichtsfeste Beweise brauchen, also eine professionelle Dokumentation von Verletzungen – ganz gleich, ob diese auf sexuelle oder häusliche Gewalt zurückgehen. Das Angebot wird durch das Justizministerium gefördert und ist daher kostenlos für Betroffene.

In einem Vorgespräch klärt Verena Kolbe über die Rahmenbedingungen, etwa ihre Schweigepflicht, auf. Das sei häufig ein Eisbrecher, berichtet sie. Dann reichen der Expertin grobe Angaben zum psychischen und physischen Zustand, beispielsweise, welche Körperstelle besondere Aufmerksamkeit braucht – „nicht vergleichbar mit einer Vernehmung bei der Polizei“. Es folgen Untersuchungen, darunter auch kindergynäkologische, und deren fotografische Dokumentation.

„Ich könnte das nicht” – das hört sie von anderen öfter

Der für die Ärztin härteste Fall: ein abgemagerter Junge mit blauen Flecken. „Ich bekam die Ermittlungsunterlagen, wo man sah, wie das Kind über einen längeren Zeitraum systematisch gequält wurde. Es bekam Schläge für vermeintliches Fehlverhalten, musste auf dem Boden oder in der Badewanne schlafen“, berichtet die 37-Jährige. „Das war sehr berührend, im negativen Sinne.“

Allerdings: In der Regel bringe es in der Opferambulanz Vorteile, selbst Mutter zu sein. „Oft werden angesichts der Verletzungen Unfälle oder Missgeschicke angeführt. Ich kann das einschätzen, weiß aus der Entwicklung meiner eigenen Kinder: Was kann eine Dreijährige und was nicht?“

Dass viele Menschen mit Blick auf ihren Arbeitsalltag sagen, „ich könnte das nicht“, hat Verena Kolbe schon oft gehört. Jedoch sieht sie die Arbeit in der Rechtsmedizin als Berufung. „Ich würde nichts anderes machen wollen.“

Dieser Text ist zuerst in der „Ostsee-Zeitung” erschienen.