﻿Unterlassene Hilfeleistung vom Rettungsdienst? 75-Jähriger stirbt nach Sturz in Wohnung

Am Dienstagabend starb in einer Rostocker Wohnung ein Rentner nach einem Sturz. Das Brandschutz- und Rettungsamt soll, so der Vorwurf, Hilfe verweigert haben.

Rostock. Zwei Mal soll die Ehefrau den Notruf gerufen haben, doch der kam nicht. Nun ist ihr Mann tot, die Staatsanwaltschaft ermittelt: Das Brandschutz- und Rettungsamt in Rostock – verantwortlich für den Rettungsdienst in der größten Stadt des Landes – sieht sich im Moment schweren Vorwürfen ausgesetzt. Hat die Rettungsleitstelle einen Notfall falsch eingeschätzt?

Mann konnte nicht mehr aufstehen

Hintergrund ist ein Vorfall, der sich am Dienstagabend in einer Wohnung im Rostocker Stadtteil Lichtenhagen ereignet hat. Der 75 Jahre alte Mann war bei sich zu Hause gestürzt. Er klagt über Schmerzen, konnte nicht mehr aufstehen. Die Ehefrau versucht zu helfen, ist jedoch allein nicht in der Lage, ihren Mann aufzuheben.

Sie wählt die Notrufnummer des Rettungsdienstes – und wird dort abgewiesen: Man schicke keinen Rettungswagen, soll die Antwort gewesen sein. Intern heißt es, die Leitstelle habe korrekt gehandelt: Der Mann sei „nur“ aus dem Bett gefallen und ansprechbar gewesen. Kein Fall für den Notarzt.

In ihrer Verzweiflung wählt die Frau nun den Polizeinotruf und schildert ihr Anliegen hier. Nun greifen auch die Beamten zum Hörer, rufen bei den Kollegen der Feuerwehr an und fordern einen Rettungswagen an. Doch auch dieser zweite Versuch läuft ins Leere. Die Polizei nimmt den Fall selbst in die Hand und fährt zur Wohnung des Ehepaars. Als die beiden jungen Polizisten in die Wohnung kommen, verschärft sich die Situation plötzlich.

Polizisten starten Reanimation

Der ältere Mann auf dem Boden ist plötzlich nicht mehr ansprechbar, atmet nicht mehr. Die Polizisten beginnen mit Wiederbelebungsmaßnahmen. „Es kam zu einem polizeilichen Einsatz, vorausgegangen war der Notruf einer Frau, die der Einsatzleitstelle der Polizei eine hilflose Person, ihren 75-jährigen Ehemann, meldete“, sagt Tobias Gläser, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Rostock.

Bereits zum dritten Mal in diesem Fall wird nun der Rettungsdienst verständigt – dieses Mal rücken ein Rettungswagen und ein Notarzt aus. Währenddessen reanimieren die Polizisten noch immer. Als die Helfer eintreffen, übernehmen diese die Wiederbelebung. Nach rund fünf Minuten stellen die Profiretter ihre Arbeit ein – der Mann wird für tot erklärt.

Verdacht der unterlassenen Hilfeleistung

Der Tod des 75-Jährigen ist inzwischen ein Fall für die Staatsanwaltschaft: „Wir haben ein offizielles Todesursachen-Ermittlungsverfahren eingeleitet“, sagte Manuela Merkel, Sprecherin der Ermittlungsbehörde der „Ostsee-Zeitung“. Einen Beschuldigten gäbe es bisher nicht, es werde auch nicht gegen das Brandschutz- und Rettungsamt ermittelt – noch nicht jedenfalls. „Ermittlungen zur Todesursache haben wir relativ häufig. Zum Beispiel auch, wenn jemand im Krankenhaus verstirbt“, so Merkel. Aus Ermittlerkreisen heißt es, die Staatsanwaltschaft wolle die Obduktion abwarten und ob sich Hinweise darauf ergeben, dass das Zögern des Amtes möglicherweise den Tod des Mannes zur Folge hatte. Polizeisprecher Gläser sagt, es bestehe der Verdacht der unterlassenen Hilfeleistung.

Unter anderem sollen die Mitschnitte der Notrufe ausgewertet werden. Die Hansestadt äußerte sich zu den Vorwürfen und den Ermittlungen nicht: Stadtsprecher Ulrich Kunze verwies darauf, dass es sich um ein laufendes Verfahren handeln würde. Auch die Frage, wann in Rostock der Rettungsdienst ausrückt und in welchen Fällen nicht, ließ Kunze gegenüber der OZ unbeantwortet.

Dieser Artikel erschien zuerst bei der „Ostsee-Zeitung“.