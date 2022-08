Gestiegene Preise: Supermärkte in Großbritannien sichern Lebensmittel mit zusätzlicher Technik

Die Preise für Lebensmittel in Supermärkten sind extrem gestiegen. So sehr, dass manche Märkte in Großbritannien ihre Produkte mit zusätzlicher Sicherheitstechnik ausstatten. Was sonst nur an Handys oder anderer Elektronik angebracht ist, findet man auf der Insel nun auch im Kühlregal.