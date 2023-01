﻿Statue von Till Lindemann in Rostock gestohlen - Künstler enttäuscht

Auf einmal stand in Rostock eine Bronzestatue auf einem Sockel. Das markante Werk zeigte Till Lindemann, der am Mittwoch 60 Jahre alt geworden ist. So plötzlich, wie die Statue aufgetaucht war, so schnell war sie wieder verschwunden – gestohlen.

