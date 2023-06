﻿Als Kind sexuell missbraucht: „Meine Mutter meinte, ich soll mich nicht so haben“

Rostock. Wenn Emilia nachts wach wird, fürchtet sie sich häufig. Albträume plagen die Studentin. Darin wird sie von einem Mann gejagt. Manchmal versucht er, sie zu essen. Auch unter Schlafparalysen leidet Emilia: „Dann fühlt es sich an, als würde er mich umarmen.“ Tagsüber sind es Gerüche oder Lieder, die Flashbacks hervorrufen. Das beschreibt die Frau mit den freundlichen Gesichtszügen und braunen Haaren so: „Für ein paar Sekunden stehe ich neben mir, sehe etwa sein Gesicht an meinen Brüsten. Ich schwitze und mein Kopf fühlt sich an, als würde er brennen.“

Der Mann, der in der Studentin aus Rostock diese Gefühle hervorruft, missbrauchte sie sexuell, als sie ein Kind war. Rund 30-mal, von ihrem 13. bis zum 14. Lebensjahr. Seitdem kämpft sie mit den Folgen, litt etwa unter einer Essstörung. Unterstützung bekommen hat Emilia erst im vergangenen Jahr, als sie sich an die Hilfsorganisation Weißer Ring e. V. wandte. Vorher habe es zwar Menschen gegeben, die gemerkt hätten, dass etwas nicht gestimmt habe, sagt sie, und die „es hätten verhindern können“. Fakt sei aber: „Sie haben es nicht getan.“

„Ich tue mir weh, wenn du es jemandem erzählst“

Den damals 51-Jährigen lernte die Rostockerin in ihrer Theatergruppe kennen, diese sei für sie ein Ankerpunkt gewesen, wie eine Familie. Und weil in so einer Gruppe aufeinander aufgepasst wird, hätten die anderen Mitglieder ihn zu Emilias Fahrer ernannt. Er habe sie nach den Proben nach Hause gebracht. Der vermeintlich sicherere Weg habe sich durch Umwege schnell als länger erwiesen: „Er machte halt an einem See, fing an, mir Geschenke und Alkohol zu geben.“

Daraufhin seien die ersten Annäherungsversuche gefolgt, das Kuscheln. Eines Tages habe sie bei einem der Treffen am See geweint. „Er küsste mir erst die Tränen weg, dann meinen Mund“, schildert Emilia die Anfänge der Gräueltaten mit leiser Stimme. Eine Hand knetet langsam die andere. Der Mann sei immer weitergegangen, habe die Teenagerin zu Oralverkehr gezwungen. „Ich liebe dich und tue mir weh, wenn du es jemandem erzählst“, habe er gesagt, berichtet sie.

Der Druck, den der Mann aufgebaut habe, führte laut Emilia dazu, dass sie sich als Täterin fühlte: „Er gab mir das Gefühl, ich wäre die Erwachsene, hätte ihm den Kopf verdreht.“ Die Folgen: Schuld- und Schamgefühle. Sie seien häufig der Grund, dass Missbrauchsfälle sich über einen längeren Zeitraum erstreckten, so Matthias Höhne, Leiter des Weißen Rings für Rostock und den Landkreis.

Studentin stieß nach Missbrauch auf Ablehnung

Nichtsdestotrotz verfolgte Emilia das Gefühl, es sei etwas Unrechtes passiert. Sie habe sich an ihre Mutter gewandt: „Die meinte, ich solle mich nicht so haben und es sei sicher auch meine Schuld.“ Diese Art der Zurückweisung habe sie als Teenagerin nicht ertragen. „Dafür habe ich keine Worte, nur ein Gefühl, ein schweres, in meiner Brust.“ Also habe sie die Erinnerungen an den Mann, den See und den Druck verdrängt, sagt die Rostockerin. Erst mit 17 Jahren seien sie zurückgekehrt.

Emilia versuchte wieder, sich Hilfe zu holen, war nach eigenen Angaben bei mehreren Therapeuten. „Die wollten oder konnten oft nicht helfen, weil sie nicht traumainformiert waren“, sagt sie. Ihre Augen richten sich auf den Tisch, an dem die junge Frau sitzt, ein Bein auf dem Sofa und eines auf dem Boden. „Ich habe mich furchtbar gefühlt, hilflos.“

Jahre später wurde sie ernst genommen

Doch die heute 23-Jährige blieb dran, wandte sich an den Weißen Ring. Auf die Frage, wann genau, wirft sie Matthias Höhne vom Weißen Ring, der bei dem Gespräch dabei ist, einen Blick zu: „Im August?“ Er antwortet: „Im September!“ Die beiden verbindet ein entscheidender Moment: Emilia hatte den 65-Jährigen als Erstes am Telefon, als sie bei der Hilfsorganisation anrief. Er vermittelte sie an eine von 20 Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtlern in der Hansestadt und Umgebung.

„Dann konnte ich erzählen. Mir wurden auch Fragen gestellt, aber dabei bekam ich immer das Gefühl vermittelt: Wenn ich nicht mehr kann, muss ich nicht mehr“, berichtet die Studentin. Zudem sei viel erklärt und gemeinsam ein sogenannter Anwaltscheck ausgefüllt worden. Der Weiße Ring bietet darüber hinaus einen Psychologencheck und einen Rechtsmedizincheck. Heißt: Geschädigte können die Angebote kostenlos in Anspruch nehmen.

Was dabei für den Leiter der Hilfsorganisation im Fokus steht: „Wir glauben ihnen.“ Den Betroffenen Aufmerksamkeit zu schenken, das sei einst der Grund gewesen, dass er sich für das Ehrenamt entschieden habe. Denn zuvor war Matthias Höhne Schöffe am Amtsgericht. „Da hatte ich pausenlos mit den Tätern zu tun und fragte mich: Was ist eigentlich mit den Opfern?“

Der Weiße Ring e. V. hilft Betroffenen Der Weiße Ring e. V. wurde Ende der 1970er gegründet und zählt bundesweit 43 000 Mitglieder. 400 Außenstellen hat die Hilfsorganisation, hinzu kommen Telefonhotline und Onlineberatung.

Das Ziel: Hilfe zur Selbsthilfe leisten, beispielsweise durch gute Vernetzung. Zum Repertoire gehört auch die finanzielle Unterstützung Geschädigter. Das Geld hierfür nimmt der Verein selbst ein, finanziert sich über Mitgliedsbeiträge, Geldbußen und Spenden.

Um Opfer von Gewalt fachkundig beraten zu können, werden die Mitarbeiter und Ehrenamtler intensiv geschult. Das kostenfreie Opfertelefon hat die Nummer 116 006 und ist täglich von 7 bis 22 Uhr besetzt.

Endlich Hilfe: „Fühlte mich irgendwie euphorisch“

Bei der Aufarbeitung hat auch ihr Freund Emilia Halt gegeben. Mit ihm kam sie vor rund einem Jahr zusammen, über der Couch hängen jetzt Pärchenfotos. Und sie lernte in dem Zeitraum ihre Therapeutin kennen. Dass damit gleich mehrere Menschen ihr nach langer Ablehnung Gehör schenkten, sei für sie„ein ganz neues Ding“ gewesen, berichtet die 23-Jährige. „Ich fühlte mich irgendwie euphorisch.“ Den Kontakt mit ihrer Mutter hat Emilia aufs Nötigste reduziert.

Kindesmissbrauch: Niemals wegzusehen

Trotzdem hat die früher unterlassene Hilfe Folgen: Eine Anzeige wurde damals nicht gestellt, der Mann ist ungestraft geblieben. „Der lebt sein Leben und ich sitze in Therapie“, sagt Emilia mit zittriger Stimme. Tränen schießen ihr in die Augen. „Das ist unfair, denn ich habe es mir nicht ausgesucht, in der Situation zu sein.“

Das Problem: Zwar wäre es rechtlich möglich, den Täter noch anzuzeigen, denn Nötigung und Vergewaltigung verjähren verhältnismäßig spät. Weil das Geschehene aber so lange zurückliegt, wäre der einzig gerichtsfeste Beweis nur ihre psychische Verfassung – „am Ende also sein Wort gegen meins“.

Also arbeitet Emilia erst mal daran, dass „diese Erinnerung eine von vielen wird“, und erzählt ihre Geschichte – damit das Umfeld anderer Kinder und Teenager nicht wegsieht. „Ich rate jedem, immer, wenn ein komisches Gefühl besteht, auf Menschen zuzugehen und zu fragen, ob sie Hilfe brauchen.“