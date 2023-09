﻿Rostocks geheimes Dorf der Obdachlosen: Hier leben „Rolo“ und seine Leute

Rostock. Zu einem gewissen Teil hat er sich für die Straße entschieden. Doch der andere Teil des Rostockers, der sich nur „Rolo“ nennt, schreit sehnsüchtig nach einer Wohnung. Seit 19 Jahren hat der 48-Jährige keine feste Bleibe. Auf der Straße muss Rolo aber nicht schlafen. Er nennt eine der leer stehenden Gartenlauben in der Rostocker Südstadt sein Eigen. Hier hat er sich eingerichtet. Zusammen mit rund 15 weiteren Wohnungslosen der Stadt. Die Ostsee-Zeitung hat mit einigen Bewohnern gesprochen. Und hat eine Seite der Hansestadt kennengelernt, die sonst im Verborgenen liegt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Ich fühle mich hier wohl. Das ist immerhin besser als am Güterbahnhof oder am Rahnstedter Weg“, sagt Rolo und meint damit die Notunterkünfte der Rostocker Stadtmission. In der ehemaligen Gartenanlage hat Rolo seine eigenen vier Wände. Ein Wohnzimmer mit Couch, Tisch und Regalen, eine kleine Küche und ein begehbarer Kleiderschrank. Strom und Wasser gibt es zwar nicht, dafür ein Dach über dem Kopf. Im Winter schmeiße er den Gaskocher an, der sorge für die nötige Wärme.

Sträucher und Gräser wuchern in ehemaliger Gartenanlage

In den Sommermonaten erinnert die Anlage, die die einst ansässigen Kleingärtner 2018 verfrüht für den geplanten Bau eines neuen Stadtteils verlassen mussten, an einen Garten Eden. Die Natur hat sich das Gelände zurückgeholt, Brombeer- und Hagebuttensträucher, Apfel- und Birnbäume wuchern. Versteckt hinter hohen, dichten Gräsern erinnern Ruinen an die Lauben, die hier einmal gestanden haben. Vor einigen ist Gras plattgetreten, Metallplatten, Stühle und Tücher sollen eine Art Schutz bieten. Von anderen ist nur noch etwas Schutt und Asche übrig.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hinter jeder unscheinbaren Hecke im Groten Pohl wartet womöglich ein Schicksal. Die verschiedensten Nöte haben die Bewohner hierher gezogen. © Quelle: Martin Börner

Rolo schließt immer ab, wenn er die Wohnung verlässt. Dann befestigt er seine Tür mit einer Kordel am Rahmen. Ein Stuhl vor seiner Terrasse soll Fremde abhalten. Denn auch, wenn man sich in der Anlage grundsätzlich verstehe, würde gerne mal geklaut werden.

Rolo rutschte mit 13 Jahren in die Drogenabhängigkeit

Rolo, der seinen Spitznamen seiner roten Lockenpracht verdankt, sitzt seit 19 Jahren auf der Straße. Der gelernte Betriebsschlosser und Teilezurichter an der Werft musste damals ins Gefängnis. Warum? „Keine Auskunft.“ Seine Wohnung wurde gekündigt. Nach der Haft habe sein Bewährungshelfer ihm zwar eine neue Bleibe organisiert, „da habe ich aber verkackt. Zu laute Musik, Partys ...“ Mit 13 Jahren hat der Rostocker angefangen, Drogen zu nehmen, mit 15 kam Alkohol dazu. Das erschwerte die Suche.

Nach Stationen in Braunschweig und der Schweiz ist er wieder in Rostock gelandet. Immer wieder auch mal im Knast. Seit neun Jahren lebe er nun in der Gartenanlage. In seiner aktuellen Laube seit anderthalb Jahren. „Die davor sind abgebrannt, die Decke ist eingestürzt oder wurden von anderen besetzt.“ Unfälle mit Gaskochern gäbe es immer wieder.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Freigeist will Café in Anlage errichten

Im Garten gegenüber von Rolo sitzt Steffen. Der 57-Jährige ist seit rund zwei Monaten in der Anlage. Er hat die Laube zu einem Café umgebaut. „Ich wollte einen Kunstort schaffen. Hier darf jeder hinkommen und Kaffee trinken.“ Der Kunsthandwerker hat sich die Einrichtung für sein Café Paradiso von Sperrmüllhaufen zusammengesucht. Couches aus Stoff und Leder, Sessel, Stühle und Holztische sind auf dem Gelände verteilt. „Aber das Zeug wird immer wieder geklaut. Erst letztens haben sie mir meine schöne Kaffeekanne geklaut.“

Steffen wohnt erst wenige Wochen im Groten Pohl und fühlt sich im Paradies. Für die Zukunft hat er einige Pläne, die er umsetzen möchte. © Quelle: Martin Börner

Steffen hat sich freiwillig für die Anlage entschieden. Mit den Mietern in seinem Gutshaus in Wismar habe er es nicht mehr ausgehalten. Und in eine andere Wohnung ziehen? „Das kam nicht infrage. Hier bin ich frei.“ Geld bekommt er nicht, dafür geht er Pfand sammeln. „Das reicht. Mehr als meine zwei Flaschen Wein am Tag brauche ich nicht“, sagt er.

„Man lebt eben in den Tag hinein“

Rolo freue sich auf das Café. Vielleicht auch, weil es mal eine Abwechslung ist. „Hier ist jeder Tag gleich. Morgens aufstehen, zum Uniplatz, dann Essen holen. Man lebt eben in den Tag hinein.“ Essen bekommt er wegen seiner Drogen- und Alkoholsucht beim Drogenkontaktladen der Caritas. Dort darf er auch duschen. Mittwochs und freitags gibt das Mobil der Obdachlosenhilfe Rostock Essen aus. 845 Euro hat er monatlich aus seiner Erwerbsunfähigkeitsrente zur Verfügung. Das reiche nicht. Am Ende des Monats gehe er daher gelegentlich schnorren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hier soll ein Café, ein Treffpunkt für alle entstehen, wenn es nach Steffen geht. © Quelle: Martin Börner

Weil sie weder drogen- noch alkoholabhängig ist, bekommt eine andere Bewohnerin in der Gartenanlage weniger Unterstützung. „Die anderen können zur Caritas, ich nicht. Duschen muss ich an öffentlichen Waschbecken.“ Die Frau, die ihren Namen nicht nennen möchte, lebt seit einigen Monaten in der Anlage. „Anfangs haben sie mir meine Handys geklaut. Jetzt richte ich mich hier so ein, dass es etwas sicherer ist.“ Wasser, Strom und eine Dusche, das fehle ihr am meisten.

Gartenanlage bedeutet auch ein Stück Freiheit für Rolo

Doch Hilfe zu bekommen sei schwer, sie weiß nicht, wo und ob sie aktuell gemeldet ist. Ihre Geschichte möchte sie nicht erzählen. Flucht, Krankheit, Zwangsprostitution sind Teil davon. Über Hannover und Dresden ist sie schließlich in der Gartenanlage gelandet. Opferschutz bekomme sie nicht, ins Frauenhaus sei sie früher nicht reingekommen. Wie viel von dieser Geschichte stimmt – schwer nachprüfbar. Bekannte, die ihr helfen könnten, habe sie in Rostock kaum.

Rolo kennt sie, er habe mitbekommen, dass ihr die Handys gestohlen wurden. Einige der Bewohner der Anlage säßen abends zusammen. „Das ist das Schöne hier. Es stört keinen, wenn wir laut Musik hören.“ Punk und Goa höre Rolo am liebsten. Ab und zu komme sein Neffe zu Besuch. Ansonsten hat Rolo nur noch Kontakt zu seiner Schwester. Seine Wut ist spürbar. Auf seine Familie und auf all diejenigen, die eine Wohnung zur Verfügung gestellt bekommen.

Wenn er sich etwas wünschen dürfte: „Eine Wohnung. Mehr will ich nicht.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dieser Artikel erschien zuerst bei der Ostsee-Zeitung.

RND/OZ